Amici Serale, i ragazzi nelle casette: le anticipazioni direttamente da Javier

Serale Amici, i concorrenti pronti per le casette

Il Serale di Amici è imminente e i concorrenti di quest’anno sono pronti a dare il massimo per arrivare il più lontano possibile. Impegnarsi vuol dire anche fare sacrifici che non hanno nulla a che vedere con le esibizioni, ad esempio estraniarsi totalmente dal mondo esterno, quindi non uscire né usare gli smartphone e molto altro ancora: tutta la vita dei ballerini e dei cantanti si svolgerà infatti esclusivamente nelle casette Bianca e Blu – ammesso che saranno questi i colori delle squadre -, e all’ingresso manca pochissimo. A svelarlo è stato proprio uno degli ammessi al Serale: Javier Rojas.

I concorrenti di Amici nelle casette: le anticipazioni di Javier Rojas

Tra le sue storie Instagram infatti il ballerino di danza classica, che aveva già fatto una gaffe svelando l’eliminazione di una sua collega, ha scritto che manca “un solo giorno ancora” e poi bisognerà lasciare i cellulari per ben tre mesi: questo perché i ragazzi entreranno nelle casette venerdì, divisi ovviamente in squadre e con un carico di sogni, paure, aspettative e molto altro ancora altissimo. A questo punto è probabile che la registrazione di Amici avvenga proprio domani e che quindi scopriremo molto presto i prossimi concorrenti del Serale.

Amici Serale, le ultime maglie devono essere ancora assegnate

Mancano solo tre maglie da assegnare, e tutti meriterebbero di accedere alla fase finale. Non abbiamo dubbi su Jacopo Ottonello, a dire il vero, mentre ne abbiamo più di uno su Stefano Farinetti, Martina Beltrami, Francesco Bertoli e Matteo Cagliandro: su questi ultimi infatti non abbiamo mai visto unanimità e qualcuno – Stefano – è stato salvato per miracolo. Staremo a vedere chi di loro entrerà assieme agli altri nelle casette, e se assisteremo a qualche colpo di scena. Sarebbe l’ennesimo dopo la notizia di oggi sui coach.