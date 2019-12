Amici 19 anticipazioni: Giorgia Lopez eliminata? Lo spoilerone involontario di Javier

Anticipazioni Amici 19, la corsa per il Serale ha inizio

La corsa per il Serale di Amici 19 avrà inizio molto presto e i ragazzi dovranno fare il possibile per conquistare una maglia verde e continuare a tracciare la via per realizzare i propri sogni. I sicurissimi sono ancora pochi, e uno di questi è proprio Javier Rojas, protagonista del post di oggi, purtroppo per lui – ci vien da dire -, visto che il ballerino, a quanto pare, si è lasciato scappare uno spoilerone di quelli che non erano stati pubblicati da nessuno finora. Di cosa parliamo esattamente? Stavamo seguendo una diretta Instagram di Javier e a un certo punto il ballerino ha parlato dell’eliminazione di Giorgia Lopez per volere di Alessandra Celentano.

Giorgia Lopez eliminata da Amici: lo spoiler di Javier Rojas

Al momento tra le storie di Javier il video non è recuperabile ma dallo screenshot che vedete qui di seguito si notano chiaramente alcune ragazze parlare proprio dell’eliminazione di Giorgia, o meglio ancora del fatto che Javier non avrebbe potuto in alcun modo diffondere certe informazioni. Non che il ballerino lo abbia fatto apposta ma poco cambia in fin dei conti: la notizia l’abbiamo saputa, e, che Javier lo voglia o no, non potevamo non dirvi che Giorgia è stata eliminata da Amici 19.

L’eliminazione di Giorgia: un esito più che prevedibile

Era più che prevedibile, del resto, visto che la Celentano non ha mai nascosto la sua scarsa stima nei confronti della ballerina, a cui comunque ha dato anche voti alti dopo le interrogazioni. Non vogliamo darvi comunque la notizia per sicura al centro per cento: magari Javier stava scherzando, o magari faceva riferimento a una semplice sospensione e non a un’eliminazione; Tutto potrebbe essere, e solo a gennaio ne sapremo di più.

Cosa succederà nelle prossime anticipazioni di Amici di Maria De Filippi

Nelle prossime puntate di Amici sarà proprio questo comunque ciò che vedremo: l’eliminazione di Giorgia, ammesso che sia avvenuta realmente, e di tutti coloro che i professori non riterranno pronti per il Serale, come ogni anno accade a partire dalla fine di gennaio. I ballerini e i cantanti a rischio sembrano parecchi, e le possibilità di una rivoluzione nella classe sono molto alte; purtroppo per i concorrenti di quest’anno, Giorgia è solo una dei tanti che abbandonerà il talent show di Canale 5.