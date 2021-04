Amici Serale: Amadeus contro De Filippi. Rai1 frena il successo di Maria?

Non c’è pace il quel di Rai1 per quanto riguarda la prima serata del sabato. Orfano di Carlo Conti che si è rifugiato al venerdì per evitare lo scontro diretto con la ventesima edizione del Serale di Amici, da sabato 17 aprile ci saranno ancora fiction in replica sul primo canale della Tv di Stato. Non toccherà a Il Commissario Montalbano come si era inizialmente pensato, ma a Sotto Copertura con Claudio Gioè. Nel dettaglio, sarà trasmessa la seconda stagione della fiction già andata in onda nel 2017. Si partirà con tre episodi, mentre gli altri saranno trasmessi il 24 aprile e il 1° maggio prossimo. Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Top Dieci di Carlo Conti, che andrà in onda da venerdì 16 aprile su Rai1, il direttore della rete Stefano Coletta ha parlato di quello che sarà trasmesso nei prossimi sabati.

Una volta concluso Sotto Copertura, ci sarà la sfida Amadeus-De Filippi. Andranno in onda due puntate speciale de I Soliti Ignoti in prima serata. Seguirà poi l’Eurovision Song Contest con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che commenteranno la finale in diretta sabato 22 maggio 2021 e poi ci sarà un live de Il Volo in un omaggio a Morricone. Non è la prima volta che Amadeus e Maria De Filippi si sfidano a colpi di share e spettatori. Era già successo nel 2019 con Ora o Mai Più contro C’è Posta Per Te. Il people show aveva letteralmente asfaltato il programma musicale di Amadeus. La finale della seconda edizione, vinta da Paolo Vallesi, era stata seguita da 3,4 milioni di spettatori mentre C’è Posta aveva sfiorato i 6 milioni di spettatori e il 30% di share.

Parlando de Il Volo, difficile pensare che sfideranno Maria De Filippi quindi Coletta avrebbe fatto un errore. Il concerto omaggio in onore del maestro Ennio Morricone è previsto per sabato 5 giugno all’Arena di Verona e non prima. Rimane, dunque, da capire cosa sarà trasmesso sul primo canale della tv di Stato l’ultimo sabato di maggio prossimo. La finale del Serale di Amici 20 è prevista per il 22 maggio 2021, salvo colpi di scena. Con tutte queste modifiche in corsa di palinsesto, Rai1 arresterà il successo del talent della De Filippi?

Nelle prime quattro puntate andate in onda ha ottenuto una media di 5.874.000 spettatori, pari al 27,59% di share. Il debutto è stato il più visto di sempre sia in share che in telespettatori con 6.016.000 pari al 28,73%. Prima di allora il record di ascolti lo deteneva l’edizione del 2009, la cui prima puntata aveva totalizzato quasi il 27% di share.