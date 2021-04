Amici Serale: Conti scappa da Maria De Filippi. Rai1 piazza Montalbano

Top Dieci non sfida la fase finale del talent di Canale 5. Il primo canale della Tv di Stato cerca di contrastare con Il Commissario in replica

Nuovo scenario televisivo da sabato 19 aprile 2021. La ventesima stagione del Serale di Amici non ha rivali quest’anno e domina gli ascolti tv. La puntata della scorsa settimana ha conquistato quasi sei milioni di telespettatori pari al 26% di share. Un risultato con cui la rete ammiraglia del Biscione ha doppiato la concorrenza del primo canale della tv di Stato. Già da alcune settimane si vociferava, adesso c’è una certezza: la seconda stagione di Top Dieci andrà in onda di venerdì sera su Rai1. Il programma di Carlo Conti era previsto inizialmente con il Serale di Amici 20 al sabato. La data di partenza è fissata per venerdì 23 aprile, giorno in cui era stato deciso di trasmettere un meglio de La Canzone Segreta, probabilmente anticipata al martedì della stessa settimana o posticipata a giorno futuro.

C’è crisi al sabato in quel di Rai1. Una crisi iniziata anni fa e che ha convolto anche Carlo Conti, il quale a gennaio scorso si è misurato con C’è Posta per Te tentando la sfida con il remake di Affari Tuoi. Per cercare di contrastare il Serale di Amici, l’azienda di Viale Mazzini ha pensato di piazzare le repliche di Montalbano. Da sempre la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è riuscita a dominare gli ascolti televisivi con punte di oltre il 30%, superando i sei milioni.

Lo scorso marzo, dopo il Festival di Sanremo, è andata in onda la quattordicesima stagione. Gli spettatori hanno assistito a due nuove episodi intitolati ‘Salvo amato, Livia mia’ e ‘La rete di protezione’.

Si parla di un addio di Luca Zingaretti a Il Commissario Montalbano. L’attore ha sempre spiegato che nel 2008 aveva deciso di abbandonare il suo personaggio, ritenendo giusto uscire tra gli applausi. Dopo due anni però deciso di rischiare e rifarlo. Per quanto riguarda il futuro non mancano ancora dubbi.

Calerà il sipario? Una storia durata vent’anni con ascolti da capogiro. Peppino Mazzotta, che interpreta l’ispettore capo Giuseppe Fazio, ha dichiarato di non credere che si faranno altre puntate. Le notizie che hanno ricevuto per ora dicono così perché sono venute a mancare tutte le figure chiave.