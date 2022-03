Amici Serale 2022, le squadre ufficiali: gli abbinamenti, fuori inizia la lotta

Svelate le squadre del Serale di Amici di Maria De Filippi. La 21esima edizione del celebre talent di Canale 5 è pronta ad approdare nella prima serata di sabato, dal prossimo 19 marzo 2022. Come ogni anno, c’è grande attesa da parte del pubblico di scoprire cosa accadrà a cantanti e ballerini che si sfideranno divisi in tre differenti squadre. Gli abbinamenti sono stati fatti in base agli insegnanti, i professori di canto si sono uniti con quelli di ballo. Pertanto, le squadre sono abbastanza equilibrate con la presenza sia di cantanti che di ballerini.

Inoltre, sembra esserci un certo equilibrio anche per quanto riguarda i punti di forza di ogni squadra. Infatti, i telespettatori sono già abbastanza divisi. Ma quali sono dunque le squadre del Serale di Amici 21? Niente più spazio ai coach, come è accaduto in varie edizioni. Quest’anno saranno ancora i professori a indicare la strada ai loro rispettivi allievi.

Rudy Zerbi con Alessandra Celentano: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo;

Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio. Alice, John Erik e Dario;

Anna Pettinelli con Veronica Peparini: Albe, Crytical, Alice, John Erik e Dario.

Le anticipazioni del Serale avevano abbinato le squadre in modo diverso. Invece, la Pettinelli ritrova Veronica, al contrario di ciò che era stato anticipato. Già lo scorso anno il talent show aveva preparato questa accoppiata. Stesso discorso vale per Zerbi e Celentano. La squadra capitanata da Cuccarini e Todaro rappresenta, invece, una cosa del tutto nuova.

Oggi, domenica 13 marzo 2022, Amici di Maria De Filippi ha reso ufficiali gli abbinamenti. Già nel corso del daytime andato in onda ieri, i telespettatori avevano scoperto la prima squadra, ovvero quella con Anna e Veronica. Questo pomeriggio il pubblico ha avuto modo di scoprire anche gli altri abbinamenti. Ed è già lotta tra i vari fandom.

Per il momento, si percepisce che c’è un grande tifo soprattutto per le prime due squadre. Tra i vari commenti sui social. Ma c’è anche chi ha gli allievi del cuore divisi e, dunque, non riesce a tifare per un’unica squadra. Chiaramente tra i telespettatori, di conseguenza, ci sono gli schieramenti. Non mancherà di certo competizione tra i professori.

Tutti loro hanno sempre dimostrato di essere particolarmente competitivi quando si tratta dei loro allievi. Durante il Serale non mancheranno, chiaramente, gli scontri. Mentre le squadre sono ormai chiare e concrete, Dagospia di recente ha rivelato quale sarà la giuria di questa edizione di Amici.

Sembra che la De Filippi abbia deciso di riproporre il gruppo dello scorso anno. Dunque, pare che a giudicare le varie esibizioni saranno Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.