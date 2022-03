Amici Serale 2022: Maria trova la quadra sulla giuria, ecco i nomi

Maria De Filippi avrebbe trovato la quadra per la giuria del serale del talent show di Canale Cinque: in vista nessuna novità

Il 19 marzo 2022, data in cui Amici di Maria De Filippi 21 sbarcherà nuovamente in prime time nel sabato sera di Canale 5, si avvicina. Dagospia ha rivelato quale sarà la giuria del programma. Pare che ‘Queen Mary’ abbia deciso di confermare in blocco i membri dello scorso anno, vale a dire Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. All’origine di questa decisione, spiega sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, ci sarebbero i floridi dati di ascolto della scorsa edizione. Insomma, la moglie di Maurizio Costanzo si sarebbe affidata al concetto: squadra che vince non si cambia. Da qui la riconferma del trio.

Nei giorni scorsi erano circolati, in relazione ai nuovi papabili giurati, i nomi di Giorgia, Belén Rodriguez e Giulia Michelini. Sembra però che nessuna di queste trattative, laddove ci siano realmente state, sia andata in porto. Da sottolineare che Stefano De Martino, secondo i ben informati, pur di tornare a presenziare come giurato ad Amici, avrebbe rifiutato la conduzione su Rai Due di Made in Sud. Al suo posto ci sarà Lorella Boccia.

Altra voce circolata di recente in merito al “toto giuria Amici” è stata quella diffusa da DavideMaggio.it, che ha scritto che un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi; la conduttrice pavese però, avrebbe rifilato un sonoro due di picche all’artista. Sul fronte ospiti, al momento, tutto tace.

Amici Serale 2022: riconfermato Stephane Jarny, la storia del danzatore

Il direttore artistico della nuova edizione del Serale sarà Stephane Jarny che è stato confermato per il secondo anno consecutivo. L’uomo ha raccolto il testimone da Giuliano Peparini, fratello di Veronica Peparini docente di modern del talent.

Jarny è nato nel 1968 a Poissy, un comune nella regione dell’Île-de-France. La passione per la danza la scopre non prestissimo e quasi fortuitamente, dopo essersi diplomato. Si iscrive così a una scuola di ballo dove inizia anche a cantare e recitare. Il suo talento e la sua creatività lo portano ad essere il direttore artistico di “Nouvelle Star”, la versione francese di American Idol. Inoltre Jarny ha curato le scenografie per gli spettacoli di Bob Sinclar, Karl Lagerfeld, Kylie Minogue e Vanessa Paradis.