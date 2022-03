Made in Sud, arriva Lorella Boccia alla conduzione: battuta Flora Canto

Lorella Boccia sarà la conduttrice di Made in Sud 2022, mancherebbe solo l’ufficialità. Il suo nome stava circolando da giorni e giorni ormai, ma la produzione era indecisa tra due volti femminili per sostituire Fatima Trotta. Quest’ultima è passata a Mediaset dopo anni e anni sul palco di Made in Sud. Ha condotto Honolulu su Italia 1 e non è tornata indietro, quindi Made in Sud era pronto a ripartire dall’altro conduttore: Stefano De Martino. Anche lui però ha preferito rinunciare in favore di altri impegni, ovvero il Serale di Amici di Maria De Filippi.

Per qualche giorno c’è stata la possibilità di vedere due ex allievi di Amici condurre il programma su Rai Due, ma non succederà. Stefano non ci sarà, mentre Lorella Boccia sì. Tv Blog ha svelato che è lei ad averla spuntata, al momento, per quanto riguarda il posto da conduttrice nella nuova formazione sul palco. Insieme a Lorella era in corsa anche Flora Canto, ma non c’è stato niente da fare per la moglie di Enrico Brignano.

Sarà Lorella Boccia la conduttrice di Made in Sud 2022, ma insieme a chi? Gli ultimi nomi spuntati per la conduzione sono quelli di Clementino e Rocco Hunt. Se dovessero confermare questi nomi allora si avrebbe una conduzione tutta partenopea: Lorella, Clemente e Rocco sono tutti campani. E visto che proprio la comicità partenopea è al centro di Made in Sud, ma non è l’unica è chiaro, allora è possibile che sia per questo che la scelta è ricaduta sulla Boccia. La 30enne ha superato la moglie di Brignano nel testa a testa e pare sia stata voluta fortemente da Nando Mormone, il patron del programma comico.

Certo è che Lorella ha già dimostrato le sue abilità alla conduzione. Proprio come Stefano, anche lei è partita dal daytime di Amici dopo aver lavorato per il talent show come ballerina. Quindi è arrivata l’esperienza a Colorado e poi ha condotto un programma tutto suo, Venus Club. L’inizio di Made in Sud è fissato a lunedì 11 aprile, come sempre su Rai Due.