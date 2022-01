Amici, scena surreale tra Zerbi e Pettinelli con Crytical: cosa non torna

Il confronto pieno di controsensi che ha messo in imbarazzo l’allievo e non è piaciuto al pubblico: le reazioni sul Web

Anche oggi è andato in onda nel daytime di Amici 21 il confronto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli con Crytical. Facciamo un passo indietro: ieri Zerbi ha chiesto di incontrare Crytical per dargli un compito. Mentre si confrontava con l’allievo, la Pettinelli è entrata in sala prove interrompendo tutto e mettendo in chiaro che Crytical non farà il compito di Rudy. Non solo, a lei non piace che Zerbi assegni compiti agli allievi degli altri. Ma lo fanno tutti, lei compresa. Questo anche perché, dal suo punto di vista, sono compiti distruttivi. Eppure proprio domenica si è vista una Sissi sublime in un compito assegnato proprio da Rudy e questa è solo la prima obiezione mossa alla Pettinelli.

In realtà la scena tra Zerbi e Pettinelli è stata surreale, con un insieme di controsensi che ha spaesato il pubblico. Sempre ieri, infatti, Anna ha assegnato un compito a LDA: una canzone degli U2, in inglese. Ed è risaputo che Luca non abbia dimestichezza con l’inglese, per cui è difficile pensare che la Pettinelli lo abbia fatto per fargli un favore. Anzi, è abbastanza evidente che le sue intenzioni siano altre, conoscendo il suo limite, altrimenti perché proprio una canzone in inglese? Lei però fa delle distinzioni ben precise: le sue sono delle esercitazioni, non sono dei compiti. Quelli di Rudy sono dei compiti e a lei non piacciono.

A dire il vero non c’è alcuna differenza tra esercitazione e compito: LDA dovrà cantare in puntata la canzone degli U2. L’allievo non ha battuto ciglio, non ha nascosto la preoccupazione per l’inglese ma non si è opposto né ha fatto tante storie. Non più almeno, dopo mesi in cui la Pettinelli gli ha dato compiti. Anzi, pardon: esercitazioni. LDA alla Pettinelli non piace, non lo ha mai nascosto e per mesi gli ha dato il tormento; difficile pensare che gli assegni compiti per fargli un piacere.

Ma c’è di più: per una buona parte dei fan di Crytical, leggendo sui social, lui sarebbe in grado di cantare la canzone di Ultimo assegnata da Zerbi. Anzi non vedono l’ora di sentire la sua versione. Al contrario Crytical si è nascosto dietro la sua insegnante e ha cominciato anche lui a parlare di “compiti distruttivi”. Se tutti gli allievi fossero come Cosmary o Serena, che hanno sempre accettato compiti pure quando non rientravano nelle loro corde, di sicuro la scuola avrebbe più motivo di esistere. Da qualche anno invece gli allievi arrivano già fatti e finiti, o meglio pensano di arrivare già fatti e finiti.

I controsensi della Pettinelli nel confronto con Zerbi

Tornando al confronto, la Pettinelli ha sostenuto di non essere un’insegnante che vuole dimostrare i limiti di un altro allievo, cosa che invece sarebbe Rudy, secondo lei. In realtà lo ha fatto, sempre con LDA, nei primi mesi di Amici 21, e lo ha fatto anche con la canzone in inglese. Solo che LDA ha dimostrato di saper portare a casa il risultato cucendo su sé stesso le canzoni. Come faceva per esempio Samuele Barbetta l’anno scorso, o come ha fatto Dario quest’anno con il compito della Celentano insieme a Sebastian. Dario l’ha buttata sull’ironia e ha vinto la sua sfida personale.

Da quando gli allievi sono divisi per professori esistono i compiti assegnati agli altri, come esistevano anche prima. E se pensiamo che fino a qualche anno fa i cantanti dovevano anche ballare e i ballerini dovevano anche cantare – per qualche edizione c’era anche la recitazione -, allora tutto diventa ancora più strano. Sì, è vero che i giovani allievi oggi hanno le idee ben più chiare su che tipo di artista vogliono essere, ma è anche vero che non sono artisti fatti e finiti. E mettersi in gioco in una scuola, sebbene vada in onda su Canale 5, non rovina la loro carriera. Altro punto su cui Pettinelli ha attaccato Zerbi è aver parlato con un suo allievo. Per lei c’è differenza insomma tra confrontarsi faccia a faccia e inviare un video. Il succo non cambia, però: un compito ha assegnato lui, un compito ha assegnato lei.

Ciò che è sembrato, insomma, è che i due professori fossero alla ricerca di pretesti per darsi battaglia. Inoltre, se è stato Zerbi a chiedere un incontro con Crytical perché la Pettinelli sosteneva che il suo allievo fosse in sala per lavorare? Insomma, sono tante le cose che non tornano. Non a caso molti sul Web hanno ritenuto quasi inutile questo confronto, soprattutto hanno notato l’imbarazzo di Crytical con Zerbi e Pettinelli.

Naturalmente il pubblico sui social si è spaccato in due e le reazioni sono state diverse. Da una parte c’è chi pensa che Zerbi abbia esagerato, dall’altra chi pensa che la Pettinelli non sia una professoressa adatta alla scuola di Amici. Per molti la scena tra Zerbi e Pettinelli nel daytime è stata noiosa, surreale e per alcuni persino “pietosa”. Qualcosa insomma di cui si poteva fare a meno e che si poteva evitare, se i professori si limitassero a fare i professori e non si dedicassero invece alla costruzione di un personaggio. Anche perché di Celentano ce n’è una, nel ballo, e di Zerbi ce n’è uno, nel canto. E bastano e avanzano.

