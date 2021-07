Amici, Rosa e Deddy: sta cambiando qualcosa? Il gesto di lui fa pensare

Cosa sta accadendo tra i due ex allievi del talent di Maria De Filippi? Ai fan più attenti non è passata inosservata l’ultima mossa social del cantante

Sta cambiando qualcosa tra Rosa Di Grazia e Deddy dopo la rottura? Probabilmente nulla, ma un nuovo gesto social potrebbe riaccendere le speranze dei fan di Amici di Maria De Filippi. La loro storia d’amore è nata nella Scuola più famosa d’Italia e non è andata avanti dopo il talent, come in molti speravano. La rottura è arrivata poco dopo la fine dell’esperienza del giovane cantante all’interno del programma di Canale 5.

Un silenzio assordante, il loro, nel corso delle prime settimane. Infatti, dopo l’ultima puntata del talent, in tanti si aspettavano di vederli insieme, come una coppia felice. Ma questo non è accaduto e solo dopo qualche tempo è arrivata la conferma sulla rottura. Non sono stati resi noti i dettagli dell’addio da parte dei due diretti interessati.

Ora i fan più attenti non hanno potuto non notare un gesto social di Deddy in un post condiviso da Rosa su Instagram. Sembra un dettaglio banale, eppure la mossa del giovane cantante farà sicuramente piacere al pubblico che li ha seguiti. Sotto il più recente video che la Di Grazia ha condiviso sul social compare proprio il like di Deddy.

Scendendo nel dettaglio, l’ex allievo d Amici di Maria De Filippi sembra aver apprezzato la coreografia del ballerino Mattia Tuzzolini, con cui si è esibita la ballerina. Va segnalato che da qualche settimana ormai Deddy e Rosa non si seguono più su Instagram. I due si sono tolti il ‘segui’ sul social reciprocamente.

Infatti, si pensa che tra loro sta nata una certa tensione dopo la rottura. Lo scorso 2 luglio, il giovane cantante ha lasciato perplessi i suoi fan scrivendo su Twitter: “Le parole feriscono”.

Poco dopo, anche Rosa ha condiviso un messaggio, tanto che i fan hanno iniziato a ipotizzare che questi messaggi riguardassero la loro storia. Sarà davvero accaduto questo? C’è chi ha pensato che queste mosse social parlassero dell’invadenza dei fan.

Ora il like di Deddy nel post di Rosa potrebbe avere un significato meno banale di quanto si pensi. Continuano a non seguirsi sul social, ma tra loro potrebbe essere arrivata comunque la pace.