Amici, Rosa e Deddy: scatta il defollow reciproco e piovono sfoghi

Cosa sta succedendo tra Deddy e Rosa Di Grazia? Notizia delle ultime ore è quella che i due ex allievi hanno deciso di fare un gesto inaspettato. Di cosa si tratta? I fan dei due allievi della scuola di Maria De Filippi si sono accorti che Denis e Rosa si sono tolti reciprocamente il follow da Instagram.

Ma non è tutto poiché il cantante si è anche lasciato andare ad uno sfogo senza precedenti. Le sue parole lasciavano riflettere sul peso che hanno le parole, che a volte, possono fare molto male. Il cantante e la ballerina hanno avuto il loro primo incontro nella scuola di talenti di Maria De Filippi.

Il loro proposito era quello di frequentarsi lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere. Ma nonostante i buoni propositi, la relazione non sembra essere andata bene. Spenti i riflettori del celebre programma di Canale 5, la loro storia d’amore è naufragata.

Ad oggi non sono ancora noti i motivi che hanno portato la coppia alla rottura. I rumors riferiscono però che tra i due ex ci siano ancora forti tensioni. A conferma di ciò anche l’episodio che è avvenuto nella serata di venerdì 2 luglio scorso e che non è sfuggito all’occhio attento dei fan.

Il cantante ha condiviso una frase sul suo account Twitter che ha lasciato perplessi in tanti: “Le parole feriscono“. Un invito, quindi, a misurare le parole, che possono talvolta essere più dure e dolorose delle pietre. I fan della coppia hanno notato anche che dopo pochi istanti dalla condivisione del cantante, è arrivata quella della ballerina.

Rosa ha rivendicato il diritto di vivere il proprio dolore in silenzio, senza necessariamente doverlo sbandierare ai quattro venti. In sintesi, la ballerina ha richiamato tutti al “rispetto”. In tanti hanno pensato che i due ex si siano lanciati dei messaggi subliminali.

Ma c’è anche chi suggerisce che i messaggi condivisi dai due siano invece rivolti all’invadenza del fan di turno. Negli ultimi mesi Rosa aveva rotto il silenzio e spiegato il motivo del suo silenzio circa i motivi della rottura con Deddy. Poi chiosando aveva ammesso: “Tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“.

Nonostante le buone intenzioni, le storie, una volta nate, possono naufragare nel giro di poco senza un perché e senza una specifica colpa. Capita e basta. Rosa è sempre stata consapevole di ciò. L’unica cosa da fare è voltare pagina e andare avanti. E non pensare più al passato. Chissà se quel defollow sia stato l’inizio di una nuova pagina per le loro rispettive vite.