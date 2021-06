Amici, Rosa e Deddy si sono lasciati: parla Di Grazia, le cause dell’addio

La notizia era nell’aria, adesso arriva l’ufficialità: Rosa e Deddy di Amici di Maria De Filippi si sono lasciati. I due ragazzi hanno preso strade differenti. La coppia non c’è più. A riferire come sono andate le cose ci ha pensato la ballerina napoletana, che ha finalmente placato la curiosità dei fan che da giorni si chiedevano se la relazione fosse appunto giunta al capolinea oppure no. A onor del vero ormai era abbastanza chiaro che la love story fosse naufragata. Tuttavia di recente, delle ‘mosse’ social dei due giovani avevano fatto sperare che l’amore non fosse sfiorito. Adesso invece arrivano le parole della Di Grazia che mettono la parola fine sul gossip e soprattutto sulla storia sentimentale.

Amici 2021, Rosa e Deddy si sono lasciati: il post della Di Grazia che conferma la rottura

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta”. Esordisce così, tramite un post divulgato su Instagram (e subito commentatissimo da migliaia di utenti), l’ex allieva di Amici 2021. La ragazza spiega con altri dettagli il perché fino ad ora non ha voluto rilasciare dichiarazioni, sostenendo che tale periodo di “silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole”.

“La relazione tra me e Deddy – racconta la danzatrice -, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“.

Rosa sottolinea che, proprio perché nutriva il desiderio che la relazione non prendesse una brutta piega, ci ha messo “un po’ di più a parlarne apertamente”. Tuttavia tiene a ribadire che le cose possono andare o non andare. D’altra parte tutto ciò fa parte del gioco della vita e “soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”, ha aggiunto con sincerità.

E ancora: “Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”. Dopo la confessione, Rosa ha chiesto ai fan di voltare pagina sulla questione, proprio come ha fatto lei stessa. Quindi ha precisato che lei e Deddy, prima di essere stati una coppia, sono due ragazzi giovani che “inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo”.

In conclusione ha ringraziato i fan per tutto l’affetto che gli hanno dimostrato lungo il suo percorso ad Amici e anche nel sostenere la love story purtroppo giunta al capolinea con Deddy. “Sono pronta a ‘ricominciare da me!'”, la chiosa finale. Buona fortuna!