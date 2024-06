Amici, nuove posizioni dei dischi in classifica: chi scende e chi sale

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è terminata con la vittoria di Sarah Toscano. I cantanti che hanno raggiunto la finale del programma hanno poi realizzato i loro primi EP, che hanno promosso con alcuni in store nelle principali città italiane. Il loro debutto in classifica, tuttavia, non è stato dei migliori e soprattutto nella seconda settimana c’è stato un crollo nelle vendite. Negli ultimi giorni, però, qualcuno è risalito di qualche posizione. Scopriamo di chi si tratta e chi, invece, ha perso ulteriormente terreno.

Nonostante il successo ottenuto dall’ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, i dischi pubblicati dagli allievi non hanno ottenuto i risultati sperati. In appena sette giorni dalla loro uscita, tutti gli album tranne uno sono usciti dalla top 10. Solo uno ha resistito in top 20, ovvero quello di Petit. A distanza di un mese le cose hanno continuato a peggiorare e tre dei quattro cantanti sono arrivati ai margini della top 40. Quest’ultima settimana, però, c’è stato un miglioramento e qualcuno ha guadagnato nuovamente posti in classifica.

Nello specifico la vincitrice Sarah Toscano ha recuperato ben 11 posizioni, passando dalla 35 alla 24. Holden è balzato invece dalla 37esima posizione alla 23esima. Anche questa volta il più alto in classifica è Petit, posizionato al 22esimo posto. Tuttavia ha perso qualche posizione, in quanto prima era al 15esimo posto. Le cose sono andate meno bene a Mida, che a differenza degli altri ha continuato a scendere. Il cantante è difatti passato dalla posizione numero 34 alla 36. Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, continua invece ad ottenere successi. Dopo tre settimane è difatti ancora stabile al quarto posto con il suo album Poké Melodrama.

Nella classifica FIMI dei singoli troviamo invece soltanto due degli ex allievi di Amici 23. Si tratta nello specifico di Mida e Petit. Il primo è al 96esimo posto con la sua “Rossofuoco” mentre il secondo è al 32esimo posto con “Mammamì”. Sarah è presente però nella classifica iTunes con “Sexy Magica” al 141esimo posto.