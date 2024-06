Amici, dischi degli allievi fuori dalla top 10: le parole di uno di loro

Si è da poco conclusa l’ultima stagione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Da qualche settimana i cantanti che hanno raggiunto la finale hanno rilasciato i loro EP ma i risultati non sono stati esattamente quelli sperati, almeno non per tutti. L’unico ad aver mantenuto un buon posto nella classifica vendite FIMI è stato difatti Petit. Vediamo cosa ha detto il ragazzo in merito al successo ottenuto fino ad ora.

I talenti di Amici, Holden, Mida, Petit e Sarah, hanno da poco pubblicato i loro primi EP. Il successo, però, non è stato esattamente quello sperato. Tutti i dischi rilasciati dai ragazzi del talent di Maria De Filippi sono difatti usciti presto dalla top ten nella classifica delle vendite. Anche l’EP di Holden, intitolato “Joseph”, che aveva debuttato alla sesta posizione è attualmente sceso fino alla ventitreesima. Soltanto uno degli album è rimasto in top 20, precisamente quello di Petit, che rimane stabile all’undicesimo posto della classifica FIMI.

In una recente intervista con Superguida TV, il cantante di Amici ha commentato un po’ il risultato ottenuto in queste prime settimane e ha rivelato anche qualcosa in più in merito ai suoi progetti per il futuro. Il ragazzo ha dichiarato che, nonostante gli faccia un certo effetto essere riconosciuto quando cammina per strada, è comunque rimasto con i piedi per terra e che si sta vivendo il successo conquistato molto tranquillamente.

Qui di seguito le sue parole a Superguida Tv in merito:

Cerco di vivermela tranquillamente, non mi sento sicuramente una persona importante. Devo dire che mi fa un certo effetto il fatto che la gente mi riconosca per strada quando sono in giro e mi chiede una foto perché sono uscito da poco e devo ancora realizzare tutto questo. “Che fai” è stata la prima canzone ad Amici, è importante perché ha dato il via poi ad altre canzoni, e poi è la prima che ho inciso in napoletano. Prossimi progetti? In questo momento sono concentrato sul presente. Saremo in giro con i festival delle varie radio e poi penseremo al prossimo progetto discografico. Con chi vorrei duettare? Anche se non c’è più, ti direi Pino Daniele. Sono cresciuto con la sua musica, poi mio padre ama la musica di Piano Daniele. Sarebbe stato un orgoglio per me cantare con lui.

Come si sono posizionati gli album in classifica

Se Petit è posizionato all’undicesimo posto, gli altri ragazzi usciti dalla scuola di Maria De Filippi hanno invece tutti perso posizioni. Mida si trova in ventiseiesima posizione con il suo album e all’ottantesima con il singolo “Rossofuoco”. Holden è invece al ventitreesimo posto con il suo album mentre non è proprio presente nella top 100 dei singoli. La vincitrice Sarah Toscano è quella che ha ottenuto meno vendite con l’album. Il suo EP è difatti alla trentaduesima posizione in classifica mentre il singolo “Sexy Magica” è alla novantottesima. Anche per i singoli quello posizionato meglio è Petit, al numero 40 con “Mammamì”.