Amici, Niveo: l’appello ad Angelina Mango e il grazie alla Cuccarini

Sono passati diversi mesi dalla fine della 22esima edizione di Amici, dalla quale sono usciti moltissimi talenti, che sono riusciti a conquistare migliaia di fan. Uno dei protagonisti dell’ultima stagione del talent show è stato sicuramente il cantante Niveo. L’ex allievo di Lorella Cuccarini ha affrontato un percorso pieno di alti e bassi, tra le critiche dei prof da un lato e il supporto dei fan dall’altro, che hanno fatto sì che il suo singolo “Scarabocchi” raggiungesse un ottimo successo. A segnare i mesi passati all’interno dentro la Scuola, poi, è stata sicuramente la storia d’amore con la ballerina Rita. Ad un passo dal Serale, poi, Niveo è stato eliminato e non ha potuto partecipare alla fase più importante della trasmissione.

Ad oggi, il cantautore è concentrato sulla sua musica e può contare ancora sul supporto di moltissimi fan. A tal proposito, Niveo ha rilasciato un’intervista a “SuperGuida Tv”, in cui si è raccontato a tutto tondo: dal suo percorso ad Amici al rapporto con Lorella Cuccarini e l’amore per Rita, fino ai suoi progetti futuri. Come menzionato prima, durante l’avventura nel programma, Niveo ha sempre potuto contare sull’aiuto e la vicinanza della sua coach e prof, Lorella Cuccarini. La ballerina l’ha sempre difeso contro i giudizi dei suoi colleghi e ha sempre tifato per lui. Ma, cos’ha imparato Niveo lavorando con lei?

Lorella mi ha insegnato a credere in me stesso. Per mesi è stata più lei a credere in me di quanto lo facessi io. Senza di lei non avrei mai raggiunto obiettivi importanti ma soprattutto non sarei riuscito a superare momenti di black out totale. Sapere che lei credeva in me mi ha aiutato tantissimo.

Dentro la Scuola, però, se da una parte poteva contare con il sostegno della Cuccarini, dall’altra ha dovuto fronteggiare le costanti critiche di un altro temutissimo prof, ovvero Rudy Zerbi. L’ex discografico non ha mai nascosto il poco apprezzamento nei confronti del giovane cantante, facendogli affrontare diverse sfide e prove durante tutto il percorso. Nonostante ciò, però, a distanza di tempo, Niveo ha ammesso di aver tratto grande insegnamento anche dagli scontri con Rudy:

Devo ammettere che anche i contrasti avuti con Rudy mi sono stati di grande insegnamento. Ho capito che non si può piacere a tutti ma anzi bisogna studiare per allargare sempre di più l’orizzonte. Non ci si può sentire arrivati a 18/19 anni. Con la sua conoscenza musicale e la sua esperienza sul campo, Rudy mi ha fatto delle critiche costruttive che mi hanno permesso di crescere.

Ovviamente, non poteva mancare la domanda sulla padrona di Casa, Maria De Filippi. Niveo ha confessato di nutrire da sempre grande stima per la conduttrice e che, una volta averla conosciuta più in profondità, è contento di sapere che le sue aspettative non sono state per nulla deluse. “Mi ero fatto un’idea di lei guardando la televisione e devo dire che dal primo all’ultimo giorno non mi ha stupito in nulla perché era come me la immaginavo” ha detto.

Come menzionato prima, all’interno della Scuola, Niveo ha anche trovato l’amore con la ballerina di Alessandra Celentano, Rita Pompili. Come procede la storia tra i due ex allievi di Amici? Ecco la risposta del cantautore.

La nostra relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo.

Infine, Niveo ha dichiarato di sognare di partecipare al Festival di Sanremo e di star facendo tutto il possibile affinché ciò possa accadere. Nel frattempo, però, gli piacerebbe duettare con una sua vecchia collega di Amici. Di chi si tratta? Di Angelina Mango, la seconda classificata dell’ultima edizione, che ha recentemente conquistato il disco di platino con la sua hit estiva “Ci pensiamo domani”. “Mi piacerebbe collaborare con Angelina Mango. La stimo come artista e anche come donna”, ha ammesso.