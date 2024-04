Amici, Nicholas: polemica per post eliminazione, “figli e figliastri”

Il Daytime del 2 aprile 2024 di Amici inizia con Nicholas dopo la sua eliminazione, avvenuta nella puntata andata in onda domenica scorsa. Il ballerino è stato eliminato dai giudici dopo la prima manche. Dunque, ha rappresentato la prima eliminazione della puntata. Solitamente in questi casi, avviene tutto in modo abbastanza veloce. Invece, con Nicholas il discorso è stato ben diverso e ancora oggi lo è.

Il pubblico si è sempre lamentato del trattamento riservato al primo eliminato delle puntate del Serale in quanto solitamente avviene tutto in modo troppo veloce e non viene riservato alcuno spazio speciale. Ed è successo proprio questo con Ayle, quando è stato eliminato nella prima puntata. Questo perché il primo eliminato viene annunciato in studio e la puntata deve andare avanti. Il secondo, invece, scopre di dover la Scuola di Canale 5 in Casetta.

Per la seconda eliminazione nelle puntate del Serale di Amici viene riservato molto più tempo. E questo è sempre stato uno dettaglio che genera polemiche. Non si può dire lo stesso nel caso di Nicholas o almeno questa volta le critiche nascono per l’esatto contrario. Il ballerino, una volta eliminato, ha avuto un grande spazio in studio. Maria De Filippi ci ha tenuto a fargli un importante discorso e ha fatto persino entrare i ballerini professionisti. “Figli e figliastri”, si legge su Twitter.

Non solo, ecco che il Daytime di oggi inizia proprio con lui al centro della scesa, cosa che non è accaduta con Ayle. Viene mostrato Nicholas che saluta Gaia e Martina, con cui ha legato tantissimo in Casetta. Molti telespettatori, soprattutto i fan di Ayle, fanno polemica sui social network di fronte a questo trattamento speciale. Le critiche non sono sul personale per Nicholas, in quanto questo pubblico fa presente che se fosse riservato questo anche agli altri primi eliminati sarebbe anche giusto.

Ma i fan di Ayle non accettano proprio questa decisione della produzione, in quanto di lui effettivamente dopo l’eliminazione non si è saputo più nulla nei Daytime. Intanto, oggi il pubblico assiste al momento in cui Giovanni saluta i suoi compagni dopo la sua eliminazione. E questo non disturba i telespettatori, in quanto con il secondo eliminato succede quasi sempre così. Giovanni riceve una lettera di Nicholas, dopo il loro acceso scontro che li aveva divisi.

Un video, intanto, che poi lo stesso ballerino ha condiviso oggi su Instagram li ritrae insieme dopo la puntata in albergo. Dunque, tra Giovanni e Nicholas dopo Amici è tornata la pace. Nel frattempo, Petit non trattiene il suo pianto quando si ritrova a dover salutare il primo e viene poi consolato da Marisol.