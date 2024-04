Amici, pace fatta tra Nicholas e Giovanni? Il video (poi cancellato)

La puntata di Amici andata in onda sabato, 30 marzo, ha visto l’eliminazione di due grandi protagonisti del programma: Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Nelle ultime settimane, gli ex allievi hanno avuto un importante allontanamento. Dopo aver ricevuto un guanto di sfida contro Nicholas da parte di Emanuel Lo, Giovanni si era abbastanza agitato, sostenendo che avrebbe fatto fare “una figura di m*rda” al ballerino. Nicholas si era particolarmente offeso per quelle parole, tanto da smettere di parlare totalmente con l’amico.

Durante l’ultima puntata di Amici, Giovanni ha ribadito che Nicholas continuava a non rivolgergli la parola e che sperava di poter presto risolvere le cose. Anche quando è stato eliminato, Maria De Filippi ha spronato il ballerino di latino americano a fare pace con il collega, spiegando che un’amicizia non dovrebbe finire per motivi così futili. Dunque, cos’è successo dopo che entrambi hanno dovuto abbandonare il programma?

A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda del Serale, Nicholas è tornato sui social facendo un lungo ringraziamento a Maria De Filippi, ai professionisti (in particolare Elena D’Amario) e a tutta la produzione del talent show per la grande opportunità che gli è stata data. Il ballerino ha condiviso diverse foto e video per raccogliere gli ultimi sei mesi, dove sono apparsi anche i suoi compagni di viaggio. Ma, di Giovanni non c’è stata traccia.

Nonostante la grande amicizia che li ha legati durante tutto il percorso ad Amici, Nicholas non ha pubblicato nessuna foto con il ballerino, se non un video in cui è possibile sentire la voce di Giovanni in sottofondo. Questo ha portato molti a pensare che i due non avessero ancora fatto pace. Ma, ecco che il ballerino di latino americano ha stupito tutti pubblicando un post proprio con l’amico. Nel video in questione, si vedono i due ex allievi ballare insieme in quella che sembra essere una stanza d’hotel.

C’è da aggiungere, però, che, dopo pochi minuti, Giovanni ha cancellato improvvisamente il post. Nonostante ciò, i fan hanno comunque fatto in tempo a salvare il video, che in poco tempo ha fatto il giro del web. A questo punto, non resta che attendere per capire se i due ballerini siano riusciti realmente a fare pace o meno.