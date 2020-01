Amici news, Giulia cambia look e squadra: sconvolgimenti nella classe

Amici ultime notizie, il nuovo percorso di Giulia Molino: la fiducia dei suoi compagni di squadra riposta in lei

Giulia Molino è stata scelta per essere la nuova caposquadra di Amici 2020: questo ha creato un po’ di scompiglio fuori dalla scuola, visto che non sono pochi quelli che credono che non sia in grado di portare avanti un team e che quindi, nella classe, ci siano ragazzi più meritevoli. A Giulia, però, interessano poco le critiche ed è convinta di riuscire a raggiungere grandi risultati con i componenti della sua squadra: quasi tutti i ragazzi sono sicuri che la cantante riuscirà a vincere parecchie sfide. Su Instagram la giovane ha gioito per la notizia e, con fare da spaccona, ha scritto: “Uagliù, mo ce ripigliam’ tutt’ chell che è ‘o nuost’!”.

Giulia Molino nuovo look: la cantante sorprende, ecco la foto

A sorprendere i fan, è stato il ritorno in grande stile di Giulia di Amici: è entrata nella scuola con una capigliatura riccioluta, da leonessa, che ha mandato in visibilio i suoi fan. È così che si sente, Giulia, in questo periodo: una vera leonessa pronta a raggiungere grandi obiettivi, pronta ad accedere alla fase del Serale di Amici di Maria De Filippi! E a chi pensa che ci possa essere un avvicinamento importante a Skioffi, rispondono facilmente alcune foto scattate dal rapper qualche giorno fa.

Nuovi eliminati ad Amici 19

Tutto questo è successo in un momento parecchio turbolento: Giorgia Lopez ha dovuto abbandonare per sempre la scuola, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi compagni. Ma la ragazza sta bene, nonostante la decisione dei tre professori di ballo. A Veronica Peparini ha voluto dire questo: “È stato un bellissimo percorso, ho conosciuto persone che oggi mi sono tanto vicine e proprio per questo ringrazio Amici. Ringrazio soprattutto Veronica Peparini che è riuscita a farmi divertire ma allo stesso tempo a esplorare dentro di me con una dolcezza autentica e per questo sono grata”.