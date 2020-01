Amici 19, Giorgia Lopez dopo eliminazione: cosa pensa davvero di Timor e Celentano

L’eliminazione di Giorgia Lopez ad Amici 2020: la decisione dei tre professori di ballo, nemmeno la Peparini la salva

Giorgia Lopez ha dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi al suo ritorno dalle vacanze natalizie. Un duro colpo non solo per lei, ma anche per tutti quei compagni che si era affezionati a quella ragazza così solare. I professori hanno però ritenuto necessario cominciare a eliminare quei ballerini e cantanti che non ritengono davvero talentuosi: Timor Steffens è stato il primo ad aver messo in discussione il talento di Giorgia, venendo subitamente appoggiato da Alessandra Celentano, che non ha mai speso mezza-parola positiva nei confronti della ballerina. A sorprendere, invece, è stata la decisione di Veronica Peparini.

Il messaggio di Giorgia Lopez dopo l’eliminazione: ecco cosa ha detto a Veronica Peparini

La Peparini, durante gli ultimi day-time, ha maturato l’idea secondo cui Giorgia Lopez non sarebbe tra le più brave all’interno della scuola, per questo ha deciso anche lei di eliminarla. La danzatrice credeva molto nella sua insegnante ma, nonostante questa sua decisione, ha speso per lei solo delle bellissime parole: “Sto leggendo tutti i messaggi che mi stanno arrivando – ha scritto su Instagram –, sto provando a rispondere a tutti e siete tantissimi. Tutto questo è meraviglioso […]. È stato un bellissimo percorso, ho conosciuto persone che oggi mi sono tanto vicine e proprio per questo ringrazio Amici. Ringrazio soprattutto Veronica Peparini che è riuscita a farmi divertire ma allo stesso tempo a esplorare dentro di me con una dolcezza autentica e per questo sono grata”.

Cosa pensa Giorgia di Timor Steffens e Alessandra Celentano?

E cosa ne pensa, invece, di Timor e della Celentano? Nessun rancore: “Ringrazio anche Alessandra Celentano per avermi fatto accelerare il battito cardiaco ogni volta che entrava in sala e Timor Steffens che, nonostante tutto, è un gran figo e mi ha regalato una bella coreografia che tengo nel cuore”.