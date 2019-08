Amici, Mowgly provoca Alessandra Celentano su Instagram

Mowgly, la vita del breaker dopo Amici di Maria De Filippi

Ad Amici di Maria De Filippi Mowgly si è fatto senz’altro notare per la sua caparbietà e per il suo rapporto piuttosto complicato con Alessandra Celentano che – come forse ricorderete – non lo avrebbe mai fatto entrare al Serale. Il breaker adesso si divide tra eventi e serate con gli amici, anche se non mancano reunion con i concorrenti della sua edizione: pensate soltanto che il ballerino è stato invitato da Alberto Urso in occasione del compleanno. Non si può certo dire insomma che Mowgly sia sparito dalla scena – anche perché ormai con Instagram è difficile non riuscire a instaurare un rapporto assiduo con i fan -, così come non si può dire che si sia dimenticato della sua maestra.

Amici, il siparietto di Mowgly e il pensierino per Alessandra Celentano

Recentemente infatti il ballerino di Amici di Maria De Filippi ha condiviso tra le sue storie un filmato pubblicato da un suo amico che lo vede protagonista: in questo video Mowgly prende in mano uno a uno dei libricini che parlano dei grandi ballerini del passato, e l’amico che lo riprende è lo stesso che poi ha commentato la storia con una domanda che molto probabilmente aveva l’obiettivo di strappare un sorriso: “Secondo voi – ha chiesto – li ha studiati?”. Nei tag della storia sono presenti sia il profilo di Alessandra sia quello di Mowgly che quindi ha voluto espressamente che il contenuto venisse visto e arrivasse alla sua maestra. Come avrà reagito lei a questa divertente, diciamolo, provocazione? Non si sa: su Instagram il filmato non è stato ricondiviso dalla professoressa, ed è ovvio chiedersi a questo punto se il breaker e Alessandra si siano mai rivisti dopo Amici e in che rapporti siano.

Le ultime news su Amici

Così come ci interroghiamo sulle novità della prossima edizione dopo il ritorno del canto lirico in quella passata. Maria potrebbe aver deciso di cambiare profondamente la sua accademia, anche perché in quanto a cambiamenti Amici quest’anno non avrà da invidiare nulla a nessuno con il debutto di Amici Vip, così come potrebbe aver deciso di apportare giusto qualche modifica qua e là per attirare l’attenzione dei telespettatori. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. E chissà se anche quest’anno la Celentano avrà “il suo bel Mowgly da pelare”…