Amici, Miguel Chavez: il traguardo prima del gran ritorno

Miguel Chavez, il successo del ballerino dopo Amici di Maria De Filippi

Il successo di Miguel Chavez dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è indiscutibile: il ballerino ha conquistato il pubblico con la sua umiltà e col suo talento, sta girando il mondo anche grazie a Timor Steffens e partecipa come maestro a non pochi stage presso le scuole che lo chiamano; come se non bastasse ha lanciato il singolo Il resto non esiste più che a quanto pare sta riscuotendo molto successo presso i fan: non parliamo di milioni di visualizzazioni ma di centinaia di migliaia che non sono certo un traguardo mediocre se pensate che Miguel non è un cantante e ha altri obiettivi.

Amici, Miguel annuncia un grande traguardo e ringrazia

A parlare di questo traguardo è stato proprio lui nelle sue Instagram stories: “Over 324mila views – queste le sue parole –! Thank you for your love”, messaggio che non ha bisogno di traduzione e che sottolinea il suo stato d’animo positivo in quest’estate di un anno per lui ricchissimo di sorprese. E non è certo la prima volta tra l’altro che Miguel si fa notare su Instagram: basti pensare ad esempio allo scherzo che gli ha fatto Timor qualche tempo fa.

Il ritorno ad Amici di Migtuel in grande stile

Tante insomma le soddisfazioni e altrettante le aspettative: Miguel tornerà senz’altro ad Amici, e potrà farlo in grande stile, e sicuramente le sue speranze di conquistare la maglia verde del Serale saranno altissime. Noi non possiamo che tifare per lui perché nella scorsa edizione è stato un esempio perfetto di allievo, come ha fatto notare la stessa Alessandra Celentano che – come ben sapete – non si esprime mai a favore di un ballerino se non è convinta del suo comportamento. Staremo a vedere cosa succederà. Nell’attesa ci ascoltiamo Il resto non esiste più! Fatelo anche voi!