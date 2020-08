Amici Miguel: tenerezze con Arianna, il cocco di Timor si prepara al ritorno?

Miguel Chavez è senz’altro uno dei concorrenti più amati di Amici di Maria De Filippi nonostante non sia arrivato neanche al Serale della sua edizione, la diciottesima. Ecco perché continua ad essere seguitissimo su Instagram, dove compare talvolta anche assieme a Timor Steffens, insegnante del talent show di Canale 5 che – come ben sapete – ha fatto il possibile per farlo accedere alla fase finale della trasmissione, senza però riuscirci. Nell’edizione a cui Miguel ha partecipato concorreva anche Arianna Forte, da un po’ protagonista assieme a lui di pettegolezzi che riguardano la loro vita privata. Arianna e Miguel stanno insieme dopo Amici? Il loro legame è destinato a trasformarsi in qualcosa di più forte? I fan se lo stanno domandando da un po’, e se lo sono chiesti parecchio anche quando lui ha pubblicato una foto in cui si mostra tenerissimo con la ballerina.

Miguel Chavez e Arianna Forte stanno insieme dopo Amici? Le ultime indiscrezioni sul ballerino

Della vita sentimentale di Miguel non si parla spesso, anche se in qualche occasione dei pettegolezzi sono emersi, perciò è ovvio che i follower cerchino di saperne di più seguendolo su Instagram e monitorando i suoi movimenti sui social. La foto a cui abbiamo fatto riferimento è stata commentata da Miguel con dolci parole: “Abbiamo iniziato un percorso insieme e bene o male lo stiamo continuando insieme […] Ormai per me Arianna è una sorella ed è una incredibile artista. Ti voglio bene”. A nulla è servito il fatto che Miguel abbia scritto che la Forte sia come una sorella: in tanti hanno comunque fatto riferimento a un sentimento che va oltre l’amicizia e la fratellanza e su cui in realtà abbiamo molti dubbi. “Ti stimo tanto – ha infatti replicato Arianna confermando che si tratta solo di amicizia e nient’altro –, sei d’ispirazione per tutti, sia artisticamente parlando che umanamente e non sai quanto io tenga a te! Ti voglio bene”. Belle parole ma insomma il rapporto tra i due è chiaro. Almeno per noi e almeno per il momento.

Miguel e Arianna ballerini con un grande sogno: i progetti di Chavez e l’attesa per Amici di Maria De Filippi

Miguel sembra essere molto affezionato ad Arianna anche perché hanno anche dei progetti in comune, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram, e ricordiamo che proprio a proposito di progetti Chavez dovrebbe ritornare ad Amici quest’anno. Non ne abbiamo la certezza, visto che non è neanche la prima volta che se ne parla, ma proprio un messaggio del ragazzo sotto a un post di Timor ci ha spinto qualche tempo fa a ipotizzare questo ritorno. Sarebbe senz’altro una bellissima notizia perché in tanti, lo stesso Timor, hanno reagito male alla sua eliminazione di Amici, e rivederlo avrebbe senza dubbio il sapore della rivincita. Vi terremo aggiornati.