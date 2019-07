Amici, Miguel Chavez presenta lei: “Impazzivo, insieme dopo anni”, la confessione

Miguel Chavez, dopo Amici presenta il suo primo amore

Miguel Chavez ha presentato a tutti una ragazza molto carina e dai lineamenti gentili che attualmente dovrebbe essere una sua amica e non la sua ragazza; c’è però qualcosa che il ballerino tanto amato da Timor Steffens (e anche da noi, lo ammettiamo) ha voluto confessare a tutti i suoi fan su Instagram. Di cosa parliamo esattamente? Forse lo avrete intuito dal titolo: si stanno frequentando? sono ex che si sono ritrovati? Niente di tutto questo, o meglio non precisamente. E per fortuna zero misteri visto che a parlarne è stato proprio lui.

Amici, Miguel innamorato di lei alle scuole medie: la confessione

“Ragazzi – queste le parole di Miguel che intanto ci ha fatto un regalo inaspettato proprio un mesetto fa –, posso dirvi che questa è stata la mia mia prima cotta? Alle medie lei era la ragazza per cui io impazzivo! Non sto scherzando. E siamo venuti a mangiare insieme dopo anni e anni e anni”. Dite che il cuore di Miguel ha ripreso a battere per questa fanciulla? Oppure pensate che siano soltanto amici e che il piccolo Chavez abbia occhi per altri? Chi lo sa; di certo tra i due sembra esserci molta sintonia e in questioni di cuore come questa mai dire mai…

Miguel torna ad Amici? Il Serale lo aspetta

Noi intanto continuiamo a sperare che Miguel decida di presentarsi ai casting di Amici quest’anno, e soprattutto che lo faccia senza pensarci troppo perché merita di ritornare nel programma dopo il percorso fatto l’anno scorso, e di conquistare la maglia verde del Serale. Al momento il ballerino non ha detto assolutamente nulla sulla prossima edizione di Amici ma pensiamo che non dipenda dalla volontà di presentarsi come possibile concorrente. Non appena ne sapremo di più, anche su questa bella fanciulla, vi aggiorneremo!