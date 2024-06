Amici, Mida sempre più in alto: in contatto con star mondiale

Mida è stato uno dei grandi protagonisti di quest’ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Già in passato il cantante è stato notato da alcuni artisti italiani che hanno espresso apprezzamenti su di lui. Adesso sembrerebbe essere addirittura in contatto con una nota star internazionale. Stiamo parlando nello specifico di Danny Ocean. Scopriamo meglio quali sono i rapporti tra i due.

Nel corso della puntata dedicata a lui di “Dimmi Di Te”, il format di Lorella Cuccarini realizzato per il suo canale YouTube, Mida ha svelato alcuni suoi progetti per il futuro. In particolare il talento di Amici ha raccontato di essere in contatto con una star di fama internazionale. Nello specifico si tratta di Danny Ocean. L’artista aveva già mostrato il suo apprezzamento verso Mida quando questo aveva eseguito una cover di un suo brano, tanto da ripostarla sul suo profilo social. Da allora Danny ha preso contatti sia con la madre del cantante che con Mida stesso. L’ex allievo di Amici ha aggiunto di essere molto felice di ciò in quanto si tratta di uno dei suoi artisti preferiti.

Di seguito quanto dichiarato da Mida a Lorella Cuccarini:

E’ uno dei miei artisti internazionali preferiti e ora c’è proprio un contatto fisico, mi ha supportato tantissimo, si è pure scritto con mia mamma per votarmi in finale. Ha contattato il suo ufficio stampa per aiutarmi, per farti capire quanto è una brava persona che aiuta. Quando ho cantato la sua cover mi ha scritto, l’ha repostata, mi ha aiutato, non potrei essere più grato. Ho scoperto tutto dopo, mentre parlavo di Danny a mia madre lei mi ha detto “Guarda che lui mi ha scritto”, mi sono proprio ribaltato.

Danny Ocean non è l’unico cantante ad aver espresso un giudizio positivo su Mida. Già in passato, infatti, il finalista di Amici ha ottenuto i consensi di Aiello, che ha ricondiviso anche lui nelle stories di Instagram una cover di uno dei suoi brani, e di Vasco Rossi che ha recentemente pubblicato nelle storie delle immagini in compagnia proprio del ragazzo. Mida ha definito Blasco come “il suo gemello” e ha festeggiato il fatto che una sua canzone sia stata trasmessa prima di un suo concerto.

Durante l’intervista con Lorella Cuccarini, l’ex allievo di Amici ha rivelato con chi altro gli piacerebbe collaborare in futuro. Nello specifico ha fatto il nome di Justin Bieber. Mida ha poi spiegato di non essersi sempre chiamato così. Ha difatti cambiato tre nomi d’arte prima di scegliere quello definitivo. Precisamente ha dichiarato di essersi chiamato per un periodo Ermes come il messaggero degli dei e successivamente Seth come il dio del male. Ha poi deciso di cambiare il suo nome in Mida, rimanendo comunque nell’ambito della mitologia.