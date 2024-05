Amici, Mida e Gaia di nuovo insieme: segnalazione che può illudere

Cosa sta succedendo tra Gaia e Mida dopo Amici 23? I due hanno avviato nel talent show di Maria De Filippi una love story che ha fatto impazzire i fan. Ma ecco che, dopo qualche mese di relazione, tutto è andato distrutto. In particolare, proiettandosi fuori dalla Casetta, il cantante di Rossofuoco ha iniziato ad avere dei dubbi, chiedendo così una pausa alla ballerina di Raimondo Todaro. Alla fine non c’è stato modo di riconciliarsi, la love story è giunta al termine.

Gaia ha tentato di rimettere insieme i pezzi, ma i suoi tentativi sono stati inutili. Mida è rimasto fermo nella sua posizione ed è andato avanti con il suo percorso, approdando in finale. Al contrario, la De Martino – dopo essersi fatta sostituire da Aurora a causa di un infortunio – è stata eliminata prima dell’ultima fase del Serale. Da allora fino alla conclusione di questa 23esima edizione i due sono rimasti separati. Ma ecco che pare che dopo la finale ci sia stato un riavvicinamento.

Nelle scorse ore è arrivata una segnalazione su Mida e Gaia dopo Amici a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha riportato sul suo profilo Instagram l’indiscrezione ricevuta da un utente:

“Due ore fa Gaia di Amici è andata a prendere Mida all’aeroporto di Napoli e sono saliti in macchina con altri due ragazzi. Loro in teoria si sono lasciati dentro il programma, ma oggi stavano insieme”

I due, dunque, pare si siano rivisti dopo la fine della 23esima edizione del talent show di Canale 5. Ma i fan non dovrebbero comunque andare oltre con l’immaginazione, in quanto potrebbe esserci stato tra loro semplicemente un incontro in amicizia. Non solo, è anche probabile che si siano visti per prendere parte a qualche evento lavorativo insieme. In un’intervista per RDS Next, il cantante di Que Pasa ha preferito non parlare del suo rapporto con Gaia, confessando invece la sua “cotta famosa”.

Al contrario, secondo quanto riporta SuperGuidaTv, nella puntata speciale di Verissimo in onda domenica 26 maggio, Mida parla del suo rapporto con Gaia. Il cantante assicura che il rapporto nato con la ballerina nella Scuola ha rappresentato per lui una bella parentesi. Racconta di averla sentita dopo essere uscito dal programma e che lei gli ha parlato della sua intervista rilasciata, qualche settimana fa, nel salotto di Silvia Toffanin.

Da ciò che emerge tramite queste anticipazioni, sembra proprio che Mida non parli di alcun ritorno di fiamma. Anzi, l’ex allievo di Lorella Cuccarini parla al passato della loro storia d’amore, dicendo di avere dei ricordi belli.