Amici 23, Mida: “Ecco chi è la mia cotta famosa”. E Gaia?

Sono passati solo tre giorni dalla finale di Amici, ma i protagonisti del talent show non hanno ancora avuto un momento di pausa. Difatti, appena usciti dalla Casetta dopo 9 mesi, i ragazzi sono stati subito impegnati nella promozione dei loro dischi. Tra instore in giro per l’Italia, interviste e altre attività, non si sono fermati. Per esempio, solo ieri, lunedì 20 maggio, Mida ha avuto una giornata piena: ha iniziato con la presentazione del suo disco alla Mondadori di Milano, poi ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico RDS Next e, infine, è tornato in studio per continuare a lavorare sulla sua musica.

A tal proposito, la sua ospitata a RDS Next ha generato qualche polemica tra i fan dei “Gaiamida“, la coppia formata dal cantante e l’ex fidanzata, la ballerina Gaia. Intervistato dall’ex gieffina Martina Nasoni, Mida ha svelato vari suoi “segreti”. “La mia altezza precisa è 1 e 91”, ha rivelato della sua tanto discussa altezza. “La prima cosa pensata appena uscito da Amici? Ca**o”, ha poi aggiunto, parlando dei primi giorni trascorsi fuori dal programma in cui ha vissuto per ben nove mesi.

Dopodiché, la Nasoni è passata alle domande più “piccanti”. Prima, gli ha chiesto da chi avesse ricevuto l’ultimo messaggio su Instagram. Al che, per non alimentare gossip, Mida ha risposto in modo scaltro: “Lorella Cuccarini, ha messo un fuoco alla mia storia”. E, successivamente, il cantante ha “riusato” la sua prof Lorella Cuccarini per sviare a un’altra domanda personale, ovvero chi fosse la sua cotta famosa. Nei mesi trascorsi in casetta, si era parlato di un presunto interesse per Ana Mena. Tuttavia, sembra che le cose non stiano proprio così. Ecco le sue parole riportare dal portale Biccy:

No, falso, la mia crush storica non è Ana Mena, è Lorella Cuccarini. Lei mi ha definito determinato e mi ci rivedo molto in questa definizione. Lo sono sempre stato, ce la metto sempre tutta per arrivare dove voglio. A Lorella ho sempre detto tutto, non ho cose che non le ho detto. La ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha dato, non l’ho mai data per scontata.

C’è un argomento, o meglio, una persona in particolare che non è stata menzionata in quest’intervista, ovvero la ballerina Gaia. Com’è noto, Gaia e Mida hanno avuto una relazione durante il loro percorso ad Amici, finita in maniera turbolenta poche settimane prima dell’eliminazione dell’ex allieva. Una volta iniziato il Serale, il cantante ha capito di voler concentrarsi maggiormente sulla sua carriera, decidendo di mettere in pausa la loro relazione.

Questa decisione ha mandato in tilt Gaia, la quale continuava ad essere molto innamorata di lui. Da lì, ci sono stati vari scontri tra i due. Nella quinta puntata del Serale, infine, la ballerina è stata eliminata a seguito di un infortunio lasciando una situazione in sospeso con Mida. Dopo la sua uscita, in un’intervista a Verissimo, ha poi dichiarato che le porte con il cantante non sono chiuse e che si sarebbero chiariti al termine di Amici.

Ma, a distanza di quattro giorno dalla finale, Mida non ha ancora mai fatto nessuna menzione alla “situazione Gaia“. Inoltre, dati i vari impegni del cantante, non hanno ancora avuto modo di vedersi. D’altro canto, Gaia ha continuato a mettere like ai post dell’ex fidanzato. A questo punto, non resta che attendere l’ospitata di Mida a Verissimo per capire se questa storia è definitamente finita o se, invece, c’è la possibilità di un ritorno di fiamma.