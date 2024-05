Amici 23, Gaia torna a parlare di Mida. Poi: “Ecco chi vincerà”

Gaia De Martino dopo Amici di Maria De Filippi si svela e torna a parla della sua storia con Mida. Non solo, la ballerina dice la sua sul probabile vincitore e ripercorre la sua esperienza nel talent show di Canale 5. Da ormai qualche settimana, l’ex allieva di Raimondo Todaro non fa più parte della Scuola. Aveva deciso di farsi sostituire da Aurora per alcune puntate, a causa di un infortunio al ginocchio che ha segnato il suo percorso. Per entrambe, però, è arrivata l’eliminazione prima della semifinale. Oggi la ballerina spiega che quando è iniziata questa esperienza era molto timida, poi grazie al programma è cambiata.

Questo perché la trasmissione l’ha aiutata ad affrontare le sue paure e a superare i suoi limiti. Si sente, dunque, di aver vinto per questo: adesso riesce a essere se stessa. In questo cambiamento hanno dato il loro contributo i compiti assegnati da Alessandra Celentano. Infatti, Gaia dichiara che ringrazierà sempre la storica maestra per averla messa spesso alla prova. L’ex allieva di Todaro ripercorre anche la fase legata ai problemi con il ginocchio, che si sono presentati prima del Serale. Oggi spiega che si trattava di “una forte contusione”. Quando Maria De Filippi l’ha messa di fronte alla verità, ovvero che avrebbe dovuto lasciare il gioco, non ci poteva credere:

“Quando Maria mi ha comunicato l’esito della visita, io non me l’aspettavo assolutamente. È stato un fulmine a ciel sereno. Pensavo che non fosse niente di grave, e invece…Non ci volevo credere. Sono stata malissimo, ma ancora oggi sono convinta della scelta che ho fatto. Io amo Amici e questo era il mio anno. Per me era importante rimanere, non ballavo, ma volevo stare la. Tornare l’anno prossimo non sarebbe stato lo stesso”

Dopo Amici ecco che Gaia torna a parlare di Mida e del rapporto che avevano in Casetta, rivelando con chi ha stretto una forte amicizia durante il suo percorso. Non solo, la ballerina anticipa ciò che accadrà tra loro una volta che lui avrà completato la sua esperienza nel talent show. La loro storia ha fatto sognare tanti telespettatori, ma poi è giunta al termine prima del Serale. Gaia ha tentato di ricucire quel rapporto, non riuscendoci. Ora la ballerina ha comunque un ricordo positivo di tutto e intende continuare ad avere Mida nella sua vita.

“Io sono per l’unione e lo sarò per sempre. Avere un supporto emotivo nella casetta è stato fondamentale, mi ha aiutato in una maniera incredibile. Mi volevano bene tutti, sarei ipocrita a dire il contrario, ma perché mi piace ascoltare e aiutare gli altri, mi piace vedere le persone stare bene. Ho avuto tanti amici come Nicholas, Martina, Lil Jolie, Petit, Marisol…Lo stesso Mida è stato importante nel mio percorso. È la mia prima storia d’amore, lui mi ha aiutato inconsapevolmente in tante cose sia sul piano personale che professionale. Mi ha aiutato a sentirmi più bella e sicura. Sicuramente ci rivedremo fuori perché siamo importanti l’uno per l’altra, ma sarà così anche con tutti gli altri”

Non può non confermare che con Nicholas c’è una bella amicizia e che si sono legati sin da subito. Con lui nella Casetta si è confidata, piangendo e ridendo insieme. “Ti difende senza pensarci, spero di non perderlo mai. È veramente un amico per me. Ci sentiamo e sosteniamo sempre”, aggiunge Gaia.

Amici 23: chi vincerà secondo Gaia, le parole su De Filippi

Arrivati ormai alla Semifinale, manca poco e si scoprirà chi è il vincitore di questa edizione. Su Marisol e Dustin, Gaia dichiara: “Che vinca il migliore!”. Uno dei due vincerà la categoria ballo e per la De Martino entrambi lo meriterebbero. Per quanto riguarda i cantanti, ama molto Petit, Holden e Mida. Sarah l’ha stupita e si aspettava che arrivasse fino alla fine anche Martina. Ma chi vincerà secondo lei l’intera edizione?

“Secondo me vincerà Petit perché ha fatto un percorso sincero e lineare. È una persona davvero bella, ama la musica e lo si capisce anche dal suo modo di cantare. Direi quindi Petit, ma sono tutti bravi e forti”

Andando avanti con l’intervista, Gaia parla delle persone che ha conosciuto nella Scuola oltre i suoi compagni. Raimondo Todaro è stato la sua guida, in quanto non l’ha mai lasciata sola e si è sempre fidato di lei. Non smetterà mai di ringraziare Giulia Stabile, che l’ha aiutata a sbloccarsi. Ha instaurato “un rapporto incredibile” anche con Elena D’Amario e Porcelluzzi. Infine, Maria è stata per lei “come una mamma”, che l’ha capita e spronata a essere più sicura.

Tornerebbe sicuramente ad Amici come ballerina professionista, in quanto considera quel posto come la casa sua e quella degli altri allievi. Ora Gaia che si è ripresa con il ginocchio si augura di ballare e fare esperienze sempre nuove. Tra i suoi sogni c’è anche quello di aprire una comunità per persone disabili e non, per ballare. “La musica e la danza uniscono e sono importanti nella vita di ognuno di noi. Incrociamo le dita!”, conclude.