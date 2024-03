Amici, psicodramma Gaia: Mida la respinge, la reazione (video)

Tempo di confronti, lacrime e confessioni ad Amici di Maria De Filippi. Lungo il daytime in onda venerdì 29 marzo 2024, sono state trasmesse delle immagini che hanno rivelato delle novità sul rapporto tra Gaia De Martino e Mida. I due alunni hanno vissuto una love story nel popolare talent show. Poi, circa una settimana fa, il ragazzo ha confidato alla giovane di voler stare da solo. Dopo giorni di silenzio ecco che nella puntata odierna si è tornati ad avere informazioni sull’ex coppia. Gaia non trova pace. E infatti è scoppiata a piangere dopo aver provato a riavvicinarsi al cantante. Purtroppo la mossa è fallita.

Cosa è successo di preciso? Dai filmati mandati in onda su Canale Cinque si vede Gaia De Martino dirigersi in casetta verso Mida. Dopo averlo raggiunto gli ha chiesto un abbraccio. Quindi si sono incamminati verso la camera dove c’è stato un confronto. Così la ballerina: “Ti sono mancata un po’? Tu a me sì. Non so come fai, non usare il cervello, te ne penti. Perché fai ragionare la testa?”.

Mida, però, le ha risposto di non aver avuto ripensamenti e che quindi la sua idea rimane quella di sette giorni fa, quando cioè ha deciso di mettere fine alla relazione sentimentale. Addirittura il musicista ha consigliato alla danzatrice di smetterla di assumere determinati atteggiamenti: “Mi devi dare del tempo. Basta Gaia”.

A questo punto la ragazza è scoppiata a piangere in una sorta di psicodramma in cui si è sciolta in un abbraccio con il cantante. Gaia continua a nutrire la convinzione che lui sia ancora innamorato di lei o che per lo meno provi qualcosa di forte nei suoi confronti:

“Ok, sto esagerando, scusami. Dimmi ora “non provo un ca**o per te”, lo capisco. Ti giuro. Però se anche tu provi qualcosa, io non posso, capito? Non è da me. Sento che noi proviamo qualcosa, non posso fare a meno di questo. So che sono pesante, che ti sto dando fastidio. Ma non posso lasciarti andare, mi hai aiutato a superare troppe cose senza saperlo. Non posso fare a meno dei tuoi occhi, mi servono nelle giornate. Non posso abbandonarti”.

Parole che sono arrivate al cuore di Mida che ha stretto l‘ex fidanzata. Dall’altro lato, però, l’ha gelata, ribadendo di voler proseguire il suo percorso in solitaria e quindi di non avere intenzione in questo momento di dare alla loro love story un’altra chance: “Ci facciamo del male, basta. Dobbiamo metabolizzarlo, non voglio farti del male, non è giusto”. “Non so più cosa dirti”, ha chiosato Gaia, prima di andarsene con gli occhi zeppi di lacrime.

Mida conferma a Lil Jolie che con Gaia è finita

Mentre Gaia ha ricevuto il supporto in camera da Marisol e Sofia, che hanno ‘raccolto’ le sue lacrime, Mida si è diretto in giardino dove ha incontrato Lil Jolie. Quest’ultima ha domandato all’amico se con l’ex fosse davvero finita: “Ma quindi con Gaia basta?”. “Sì”, la risposta tranchant del cantante. “Lui ha focus su di lui, non vuole altre distrazioni” ha poi confidato Gaia a Sofia e Marisol. The end!