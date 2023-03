Manca una sola settimana all’inizio del serale di Amici, che quest’anno avrà una giuria completamente nuova. Alcuni giorni fa sono stati annunciati i tre nuovi giudici che dovranno valutare i cantanti e i ballerini della Scuola più famosa d’Italia: Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Proprio quest’ultimo, recentemente, ha attirato l’attenzione dei fan del programma a causa di alcune mosse sospette sui social. Infatti, i più curiosi hanno notato che il cantante ha cominciato a seguire su Instagram ben cinque degli allievi che vedremo presto al serale, suscitando qualche perplessità per il fatto che ha omesso dai suoi nuovi ‘followers’ alcuni cantanti del talent show. A causa di ciò, alcune persone lo stanno accusando di avere già delle preferenze e di non poter giudicare in maniera equa le future esibizioni che vedremo il sabato sera su Canale 5.

Guardando gli account Instagram che Michele segue, si notano quelli di Angelina Mango, Wax e Federica Andreani. Tra gli ‘esclusi‘ troviamo, invece, Cricca, NDG, Aaron e Piccolo G. Per quanto riguarda i ballerini il vincitore di “X Factor” ha seguito solamente Mattia Zenzola, ballerino latino americano, e Samuel Antinelli, ballerino della squadra di Raimondo Todaro sostituito alcune puntate fa dall’esperto di hip-hop Alessio. A onor del vero, Bravi avrà probabilmente cominciato a seguire Samuel grazie ad una sua esibizione sulle note della sua canzone “Storia del mio corpo”, per cui gli aveva anche fatto i complimenti mesi fa durante una puntata. Insomma, questi gesti social saranno una coincidenza oppure il cantante ha già le idee chiare sui suoi preferiti? Non resta che aspettare l’inizio del Serale di Amici per scoprirlo.

Serale di “Amici”: quando inizia e i dettagli

Sabato 18 marzo ci sarà la prima puntata del serale di “Amici”. Al timone della trasmissione troviamo nuovamente Maria De Filippi, mentre, per quanto riguarda i giudici, il parterre è stato completamente rinnovato. Al posto di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia ci saranno Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Confermato invece alla direzione artistica il coreografo francese Stephane Jarny. Gli allievi che vedremo in questa nuova fase del programma sono in totale 15: Ramon, Isobel, Angelina, Gianmarco, Maddalena, Alessio, Samu, Wax, Mattia e Federica, Megan, Aaron, Cricca, NDG e Piccolo G. Per quanto riguarda il funzionamento di questa nuova edizione non si sa ancora nulla. Nel caso fosse rimasto lo stesso dello scorso anno, ci sarà la gara a squadre, con i professori che schierano ballerini e cantanti in sfida tra loro.