Il ballerino è stato eliminato a un passo dal Serale, ma per lui ci sarà un grande impegno per supportarlo anche dopo lo show

Samuel Antinelli è stato eliminato ad Amici 22. Un’eliminazione giunta in modo del tutto inaspettato, sebbene, è parso di capire, Raimondo Todaro ci stesse riflettendo ormai da tempo. L’impressione è che abbia temporeggiato in attesa di trovare un ballerino con cui sostituirlo e dargli così ancor più tempo per studiare nella scuola di Maria De Filippi. Oggi Raimondo ha deciso di sostituire Samuel con Alessio e così il ballerino di Roma ha dovuto lasciare il suo posto dietro ai banchi.

Prima di uscire dallo studio però il ballerino ha ricevuto grandi elogi e grandi promesse. Samuel è stato un allievo modello ad Amici e quando ci si comporta bene si raccolgono i frutti. Anche Alessandra Celentano si è impegnata affinché Samuel riesca a studiare dopo Amici: ha detto che sta trattando per lui una borsa di studio presso un’accademia di Monaco di Baviera. E sarebbe una grandissima opportunità per Samuel. Vuol dire che anche la maestra crede in lui e non solo Todaro, che lo ha scelto a inizio anno.

Samuel ha lasciato Amici 22 perché non del tutto pronto al Serale: questa la spiegazione di Raimondo. Quest’ultimo ha voluto abbracciarlo prima di congedarlo, dopo aver detto di avere il cuore spezzato per questa eliminazione ma purtroppo ha dovuto farlo. Todaro ha preso in braccio Samuel e gli ha sussurrato all’orecchio quanto creda in lui e che ci sarà anche dopo. Si vedranno, prenderanno un gelato insieme, insomma potrà contare sempre su di lui.

Ma sono stati soprattutto gli abbracci tra Samuel e Maria De Filippi ad Amici 22 a emozionare il pubblico. Maria non ha mai nascosto il suo debole per il ballerino e pare sia nato un bel rapporto anche fuori dalle telecamere. Tant’è che Samuel ha chiesto alla conduttrice di parlare dopo la puntata e lei ha risposto di sì.

Maria ha fatto grandi complimenti a Samuel dopo l’eliminazione: “Ti sei comportato egregiamente. Sei stato perfetto: grande dignità, grande educazione, grande eleganza”. Il ballerino ha chiesto un secondo abbraccio e lei ha acconsentito. Prima però Maria ha detto: “Non ci vediamo più?”, e Samuel ha replicato così: “Che ne so, me devi cercà tu!”. La promessa di Maria a Samuel verrà mantenuta. Ha avvisato il ballerino che se non si fossero visti subito dopo la registrazione si sarebbero visti il giorno dopo. “Ti prometto che ci vediamo”, ha chiosato.