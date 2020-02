Amici Martina, sfogo amaro dopo l’eliminazione: un grande rimorso

Serale Amici, Martina Beltrami eliminata: lo sfogo dopo la prima puntata

Martina Beltrami ha lasciato il Serale di Amici ieri e ha aggiunto ulteriori dichiarazioni a quelle della diretta, quando per volere del pubblico ha dovuto abbandonare la scuola dopo la sfida con Francesco Bertoli, eliminato anche lui. Per quanto ci riguarda era scontato che Martina sarebbe stata eliminata in questa puntata perché pur avendo una voce davvero bella ha parlato troppo e a sproposito in molte circostanze; diciamo che non è uscito il meglio di lei nel corso delle puntate del sabato e nei day time, ed è normale che per il pubblico conti anche questo. Ad ogni modo la Beltrami non ha pensato alle critiche ricevute ma si è soffermata su ciò che di bello questo percorso le ha regalato. “E come tutte le cose belle che iniziano – queste le sue parole dopo il Serale –, prima o poi si arriva anche a una fine. È stato un percorso intenso, difficile, pieno di emozioni belle, brutte; pieno di lacrime ma anche momenti felici (giuro). Sono arrivata in questa scuola con la mia chitarra e un biglietto per Torino-Roma, completamente al buio. E oggi sono qui”.

Amici Serale, i rimorsi di Martina: “Non è stato un finale con il botto”

“Con le mie forze, con le vostre, quelle della mia famiglia, dei coach e di tutte le persone che mi sono state accanto in questi mesi – ha poi aggiunto ringraziando appunto chi è andato oltre le apparenze e le è stato vicino –. Non è stato decisamente un finale con il botto, ma questo è solo l’inizio”. Martina forse sa che le sue performance non sono state il massimo ma questo non toglie che sia brava; lo ripetiamo: il suo percorso è stato oscurato soprattutto dal suo modo di fare perché stando al suo talento e al suo bellissimo timbro avrebbe meritato di andare molto più avanti. Ad ogni modo il discorso che ha fatto è senz’altro da apprezzare perché mostra una sincera gratitudine nei confronti di un programma e di persone che le hanno dato tanto a prescindere.

Martina dopo Amici, un futuro tutto da costruire: “Cara me, ti devo davvero tanto”

“Cara me – ha poi proseguito Martina –, prendi tutto il buono di questa esperienza, prendi le persone fantastiche che ti porterai per sempre, prendi anche il brutto che ti aiuterà a crescere. Cara me, ti devo davvero tanto. Grazie a tutti”. In bocca al lupo di nuovo, Martina! Il futuro ti aspetta!