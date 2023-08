Amici, Martina Miliddi insieme a un noto professionista? Ecco chi è

Martina Miliddi, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, formerebbe attualmente una coppia con un noto professionista del corpo di ballo. Si tratta di Spillo, ovvero Simone Milani. Quest’ultimo è un volto conosciuto tra i ballerini professionisti del talent show di Canale 5 per i telespettatori. Infatti, spesso c’è proprio lui al centro dello studio a esibirsi prima degli allievi ed è anche molto amato dal pubblico.

A lanciare l’indiscrezione che vede Martina e Spillo insieme è stato un utente su Instagram, attraverso Deianira Marzano. Ecco la segnalazione condivisa dall’esperta di gossip:

“Volevo segnalarti se non sai già, che Martina Miliddi (ex di Aka7even) attualmente è fidanzata con Spillo, professionista di Amici”

Sembra proprio, quindi, che la ballerina abbia ritrovato l’amore dopo la fine della sua ultima relazione. Ciò accade in un periodo sereno per la Miliddi dal punto di vista lavorativo. Di recente i fan hanno avuto modo di rivederla sul piccolo schermo attraverso Battiti Live 2023, dove si è esibita anche insieme ad altri ex allievi di Amici. Non solo, fa parte del cast di Viva Rai2! di Fiorello. E pare che anche sul lato sentimentale le cose procedano bene per lei.

Per il momento, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Martina e Spillo. Nessuno dei due ha commentato l’indiscrezione di queste ore. Ma è possibile comunque notare qualche movimento sui social network. In particolare, su Instagram, si scambiano sempre dei ‘like’ con i loro rispettivi profili ufficiali. Non resta che attendere per scoprire se questo gossip rappresenta oppure no la realtà.

Amici: Martina Miliddi, il passato tra Aka7even e Renda

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Martina Miliddi ha inizialmente avuto una frequentazione con Aka7even, che aveva appassionato molto i fan. Infatti, erano tanti i telespettatori che sostenevano la loro relazione. La ballerina, però, ha deciso di mettere fine alla loro storia, dopo aver compreso di essere interessata a Raffaele Renda.

Per Aka7even il suo addio è stato come un pugno nello stomaco, tanto che i suoi fan si sono a lungo scagliati contro di lei. Col tempo, il rancore sembra essere ormai andato via e Martina è andata dritta per la sua strada. Dopo il talent show, ha reso ufficiale la sua relazione con Renda. Il cantante e la ballerina sono rimasti insieme per circa due anni, fino a quando è arrivata la rottura.

Oggi sembra che la Miliddi sia riuscita a voltare pagina dopo la fine di questa relazione. Intanto, quello di Aka7even continua a essere un nome associato al suo. Infatti, di recente si è lasciata andare a un gesto per il cantante, che ha decisamente infastidito la fidanzata di quest’ultimo, Francesca.