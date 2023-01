By

Sono passati due anni da quando Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno preso parte ad una delle edizioni più fortunate di “Amici di Maria De Filippi”. E proprio tra le mura della famosa casetta degli studi Elios, la ballerina e il cantante si sono innamorati. L’inizio di questa storia è stato alquanto burrascoso: in molti ricorderanno il cosidetto “Akaful”, nome ironico dato dai fan per riferirsi al triangolo amoroso formato dai due insieme ad Aka7even. La giovane sarda, infatti, inizialmente aveva perso la testa per il cantautore napoletano. I due hanno avuto una relazione durante i primi mesi del programma. Successivamente, però, Martina gli preferì Raffaele, provocando la disperazione del pupillo di Anna Pettinelli.

Ebbene, dopo aver superato tanti ostacoli, pare che la storia tra i due ex allievi sia giunta al termine. Già da qualche giorno, i seguaci più curiosi avevano notato che le interazioni social tra i due si erano improvvisamente fermate. Da lì, sono cominciati a nascere i primi dubbi riguardo una possibile rottura. A confermare quest’ipotesi, sia la Miliddi che Raffaele i quali hanno rimosso tutti i post di coppia presenti sui loro profili “Instagram”. Una mossa che non è passata inosservata e che ha fatto riflettere.

L’ex alunno di Arisa e la latinista facevano coppia fissa da quasi due anni ed erano andati anche a vivere insieme a Roma. Fino a pochissimo tempo fa, la storia sembrava andare avanti a gonfie vele. Poi, dopo le vacanze di Natale, qualcosa sembra essere cambiato.

Un movente da attribuire a questo allontanamento potrebbe essere il nuovo ruolo televisivo di lei: Martina, infatti, fa parte del corpo di ballo del seguitissimo morning show di Fiorello, “Viva Rai 2”. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì alle 7:15 del mattino, senza contare le diverse ore di prova che impegnano quotidianamente i ballerini. Per questo, si pensa che i difficili orari del nuovo lavoro della 22enne potrebbero aver causato un squilibrio all’interno della coppia.

Naturalmente, queste restano solamente ipotesi, dato che nessuno dei protagonisti ha ancora parlato della vicenda. Nel frattempo, i fan degli ex protagonisti di “Amici” sperano si tratti di una crisi momentanea e aspettano una smentita dai loro beniamini. Ora, non resta che aspettare per vedere cosa succederà tra Martina e Raffaele.

Il curioso scambio social tra Aka7even e Martina

Solamente qualche settimana fa, la Miliddi aveva postato un inaspettato video in cui cantava una canzone dell’ex fidanzato, arrivando anche a taggarlo personalmente. Di tutta risposta, il cantautore campano aveva ricondiviso la storia sul suo profilo Instagram.

Insomma, i due hanno semplicemente dato prova di una ritrovata amicizia e di aver lasciato definitivamente alle spalle i dissapori del passato. Tuttavia, considerate le recenti novità amorose della ballerina, questa improvvisa complicità fa sicuramente riflettere.