Amici, Martina Miliddi: le confessioni su Renda fanno sbottare Aka7even

Martina Miliddi, Raffaele Renda e Aka7even: il triangolo no, non l’avevo considerato. Nelle scorse ore la giovane danzatrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un messaggio dolcissimo per il compagno Renda, provocando una reazione alquanto piccata di Luca Marzano, nome all’anagrafe di Aka7even. Ma si proceda con ordine: nel corso del talent show di Canale Cinque Martina ha avuto una love story con Aka7even. Love story non semplice, segnata da incomprensioni e burrasche sentimentali. Alla fine è arrivato l’addio. Concluso il programma Mediaset, la Miliddi ha cominciato a vedersi con Raffaele, con il quale sta tutt’oggi.

Nelle scorse ore la danzatrice, in una Stories Instagram, ha dichiarato, rivolgendosi a Renda, quanto segue: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!”. E ancora: “Non avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa”.

Alla luce di quanto vissuto nel talent, Luca Marzano si è sentito in qualche modo chiamato in causa e si è soprattutto sentito ferito. E infatti, sul suo profilo Twitter, ha fatto campeggiare il seguente cinguettio dopo il post divulgato dall’ex Martina: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”.

Il tweet ha scatenato una marea di commenti da parte degli utenti. Molti quelli che hanno cercato di dare un sostegno emotivo al cantante, pensando che sia rimasto piuttosto scottato per come è finita la relazione con Martina. Altri lo hanno invitato a non pronunciarsi in un certo modo in quanto rischia di aizzare la sua fanbase contro la Miliddi.

Amici di Maria De Filippi, Aka7even e il successo di Loca: tutte le tappe della hit

Loca è un singolo di Aka7even, pubblicato il 14 maggio 2021 come quinto estratto dal primo album in studio eponimo. La canzone è stata presentata in anteprima il 21 aprile 2021 con una performance live nel corso di Amici di Maria De Filippi, sulla rete ammiraglia Mediaset.

Loca è poi stato mandato in rotazione radiofonica a partire dal 14 maggio 2021 ed è stato un successo estivo, divenendo una delle hit italiane più cantate dell’estate.

Luca Marzano ha intonato Loca dal vivo anche il 27 giugno 2021 durante l’evento musicale Battiti Live, rassegna che è stata trasmessa da Radio Norba e Italia Uno.