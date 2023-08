Amici, Martina Miliddi menziona Aka7even: la replica della fidanzata

Reunion inattesa per una nota ex coppia nata all’interno della Scuola di Amici. Stiamo parlando di Martina Miliddi e Aka7even, che hanno partecipato insieme alla 20esima edizione del talent show di Canale 5. Nel corso del programma, i due avevano iniziato una relazione, interrotta bruscamente dopo che la ballerina si era invaghita di un altro concorrente della trasmissione, il cantante Raffaele Renda. Una volta finito Amici, Martina e Raffaele hanno avuto una storia durata due anni, fino a quando si sono lasciati a gennaio del 2023. Nel frattempo, Aka7even, dopo un lungo periodo da single, ha ritrovato l’amore con la tiktoker Francesca Galluccio. Ebbene, un gesto social di Martina ha riacceso la luce su questa vecchia coppia.

Nelle scorse ore, Martina Miliddi ha pubblicato un’insolita storia sul suo profilo Instagram che ritrae Aka7even ospite a Battiti Live mentre cantava “Mi Manchi“, il brano che scrisse proprio per lei ai tempi di Amici durante un periodo di crisi. A corredo del video, la ballerina ha aggiunto un cuore, mostrando il suo affetto per l’ex fidanzato, nonostante la rottura. Ebbene, il popolo del web si è subito scatenato, dato che non si aspettavano assolutamente di vedere i due ex ‘amiciani’ interagire di nuovo. In tanti si sono mostrati molto entusiasti di questa sorta di “reunion”, ricordando con piacere la coppia. Tuttavia, c’è una persona che sembrerebbe non aver affatto gradito questo gesto, ovvero Francesca, la fidanzata del cantante.

Come anticipato prima, da diversi mesi Aka7even fa coppia fissa con Francesca Galluccio, la cui sorella gemella è a sua volta fidanzata con un altro ex allievo di Amici, LDA. Ebbene, dopo la mossa di Martina, Francesca ha ricondiviso la storia della ballerina sul suo profilo Instagram, aggiungendo una risata, probabilmente ironica. Da lì, tutti si aspettavano una replica della Miliddi, che invece ha preferito non iniziare questa ‘faida‘ eliminando direttamente il video dal suo profilo social. Si nasconderà qualcosa dietro questa mossa di Martina o si è trattato di un semplice gesto di affetto senza nessun secondo fine? Chissà…