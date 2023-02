Aka7even sembra aver trovato un nuovo amore. Luca Marzano (questo è il suo vero nome) si era fatto notare durante la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” per il cosiddetto “akaful”: in quel periodo, la sua allora fidanzata Martina Miliddi lo aveva lasciato dopo essersi infatuata di un altro concorrente, Raffaele Renda. Successivamente, i due hanno avuto una lunga relazione, che sembra essere terminata nelle ultime settimane. Dall’altra parte, Aka pare essere stato single questi anni, ad eccezione del flirt con la velina mora di “Striscia la Notizia”, Cosmary Fasanelli. A distanza di due anni, l’ex allievo di “Amici” è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. La ragazza, però, sembra avere un volto conosciuto. Di chi si tratta?

La nuova fidanzata del cantante sarebbe Francesca Galluccio, una giovane napoletana di 20 anni. Il nome, in effetti, non suona nuovo. Solo poche settimane fa, infatti, uno dei migliori amici di Aka7even, LDA, aveva reso pubblica la sua relazione con la nuova fidanzata. Al suo ritorno da Sanremo, il figlio di Gigi D’Alessio si era mostrato in compagnia di una certa Miriam Galluccio durante la festa di San Valentino, confermando la loro relazione. Ebbene, la nuova fidanzata di Aka pare proprio essere la sorella, nonché gemella, della ragazza di Luca D’Alessio. I due partenopei, oltre a condividere lo stesso nome e ad aver partecipato allo stesso talent show, hanno trovato una nuova curiosa cosa in comune: i due, ormai, sono ufficialmente imparentati.

Miriam e Francesca sono delle tiktoker abbastanza seguite: hanno, infatti, un profilo in comune che conta quasi 50mila followers. Non si sa ancora come i 4 si siano conosciuti e come sia iniziato questo ‘doppio fidanzamento’. Entrambe le coppie, però, appaiano molto innamorate. LDA ha trascorso insieme una breve vacanza a Londra insieme a Miriam e la ragazza ha lo ha fortemente supportato durante la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Dall’altra parte, Aka7even ha deciso di pubblicare una storia con Francesca, mettendo a nudo la sua vita privata dopo tanto tempo. Insomma, il cantante di “Mi manchi”, oltre all’amore, sembra aver trovato anche un nuovo fratello.