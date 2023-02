Esordio al Festival di Sanremo per Luca D’Alessio, in arte LDA. L’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nonché figlio di Gigi D’Alessio è sbarcato sull’Ariston con il brano “Se poi domani”, nel corso della seconda serata della kermesse. Alla fine, la classifica generale non è stata dolcissima per lui: al momento si trova in 24esima posizione (dietro a lui ci sono soltanto Will, Anna Oxa, Shari e Sethu). Non è detto però che nelle prossime serate possa recuperare posizioni, anche perché la canzone, seppur non è un capolavoro che rimarrà nella storia della musica italiana, è orecchiabile e godibile. C’è poi il lato ‘gossip’ che ha accompagnato indirettamente l’artista campano sul palco. Cosa è successo? Mentre si è esibito sia l’attuale compagna di suo padre Gigi, Denise Esposito, sia Anna Tatangelo (ex storica di D’Alessio ‘senior’) si sono rese protagoniste di gesti affettuosi nei suoi confronti.

Sia Denise Esposito (con il compagno Gigi ha avuto un figlio a gennaio 2022) sia Anna Tatangelo hanno seguito attentamente il Festival, in particolare LDA. Ed entrambe le hanno rivolto, via social, il medesimo gesto di stima e di affetto: tra le stories Instagram delle due donne è apparsa una clip della performance del rapper impreziosita da cuoricini. Un evidente segno che Luca ha ottimi rapporti sia con l’ex compagna del padre, sia con quella attuale.

Lo stesso non si può dire di Gigi, per quel che riguarda il rapporto odierno con Anna Tatangelo. La rottura ha lasciato crepe e ruggini. Infatti, in diversi frangenti, la cantante di Sora ha tirato stilettate affilate al cantautore partenopeo. Si mormora inoltre che non abbia preso benissimo la notizia che, a non molta distanza della fine della sua relazione, l’ex sia diventato padre nuovamente.

Gigi D’Alessio, Denise e Anna Tatangelo: tutti tifano LDA

Quel che invece è certo è che tutti tifano LDA. Poco prima che salisse sul celebre palco sanremese, il ragazzo ha incassato un lungo e struggente messaggio di in bocca al lupo da papà Gigi.