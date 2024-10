Amici, Maria osa con le trasparenze: camicia chic, marca e prezzo

Maria De Filippi osa nella quarta puntata del pomeridiano di Amici 24, continuando a sorprendere il pubblico con dei look sempre diversi. In quest’edizione del talent show, la conduttrice sta sperimentando stili molto vari, alternando scelte audaci e inaspettate. Due settimane fa, ha conquistato tutti con un outfit autunnale multicolor, sfoggiando un maglione ‘cheap’ che ha fatto il giro del web. Nella scorsa puntata, invece, ha optato per un completo total white, abbinato alle sue inseparabili sneakers. Questa volta, però, Maria ha stravolto ancora il suo guardaroba: la presentatrice ha abbandonato le sue scarpe comode per dei tacchi e ha scelto di ‘riciclare‘ un capo già indossato nel talent show, osando con le trasparenze.

Nella puntata di Amici andata in onda oggi, domenica 20 ottobre, Maria ha sfoggiato una camicia semi trasparente in lurex total nude firmata Gucci. Un capo che il pubblico aveva già visto nella seconda puntata del Serale della scorsa edizione, quando lo aveva abbinato a un paio di pantaloni morbidi e a gamba larga, sempre di Gucci. Questa volta, invece, ha optato per un look più sicuro, indossando dei pantaloni neri a effetto denim, con una silhouette a zampa d’elefante. Una combinazione che ha messo in risalto la sua ottima forma fisica, un contrasto rispetto ai tailleur più coprenti che ha spesso preferito in passato.

Visitando il sito di Gucci, si può tonare che camicie simili a quelle indossate da Maria superano facilmente 1000 euro, una cifra molto alta ma in linea con i prezzi di un brand di lusso. Tuttavia, è necessario sottolineare che non è chiaro quale sia il costo esatto della camicia indossata dalla De Filippi in questa puntata di Amici. A completare il look, Maria ha scelto un paio di stivaletti neri con tacco largo, un cambio netto rispetto alle sue amate sneakers firmate Louis Vuitton, protagoniste delle sue ultime apparizioni televisive. Con un trucco leggero, è riuscita a creare un look chic e sofisticato per l’occasione.

A questo punto, non resta che attendere i prossimi appuntamenti televisivi di Maria De Filippi per vedere con quali altri outfit sorprenderà il suo pubblico quest’anno.