Amici, Marcello Sacchetta è nel cast: la dedica della Pauselli rivela il ruolo

Marcello Sacchetta è nel cast di Amici di Maria De Filippi quest’anno. Anche nella ventesima edizione del talent show il ballerino è presente. Non tra i professionisti, ma dietro le quinte. Non è stato annunciato il suo ritorno in questa nuova edizione, anche se forse non ce n’era bisogno. Marcello infatti non ha mai abbandonato il programma, pur avendo abbandonato il palcoscenico, quindi non era necessario parlare di ritorno. Già mesi fa infatti aveva deciso di non partecipare più ad Amici nei panni di ballerino, ma sarebbe comunque rimasto a lavorare dietro le quinte. Ebbene, quest’anno pare stia mantenendo questo suo ruolo.

A rivelare tutto è stata Giulia Pauselli, che con una bellissima dedica su Instagram al fidanzato ha svelato che lui anche quest’anno c’è. Giulia ha scritto di essere fierissima di Marcello, facendo anche una riflessione sul momento che stanno attraversando i personaggi dello spettacolo. Ha scritto infatti che è un anno difficile per chi lavora nel mondo dell’arte e ci sono difficoltà e limitazioni da affrontare anche per chi ha la fortuna di lavorare anche in questo periodo. Sul ruolo di Sacchetta ad Amici ha scritto:

“Qualsiasi ruolo avrai, hai o hai avuto la mia stima nei tuoi confronti non cambierà mai. Questa foto rappresenta il tuo esserci senza apparire ma che racconta tanto”.

La foto in questione è una scritta luminosa della parola danza, forse una scritta che indica una sala prove visto che è sul muro. La dedica di Giulia è proseguita parlando del loro amore. La Pauselli ha scritto di essere legata a Marcello a prescindere dal ruolo che ha, se visibile o meno. Un amore che affronta difficoltà e che cresce col tempo, tra le mura della loro casa. Poi ha inserito l’hashtag Amici 20, per cui il suo post si riferisce proprio al programma. Marcello quindi è un coreografo della nuova edizione?

D’altronde è un ruolo che ha ricoperto già nella passata stagione, al termine della quale ha deciso a sorpresa di smettere di ballare. Marcello aveva infatti lasciato il Serale come ballerino, spiegando che avrebbe continuato a lavorare dietro le quinte. La sua è stata una scelta ponderata e maturata nel tempo. Ha ritenuto giusto fermarsi, insomma. Poi a maggio scorso è giunta la conferma: la sua carriera di ballerino è finita.