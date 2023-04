Il parliere perde le staffe con il collega Giofrè dopo che quest’ultimo lo ha canzonato per via del suo fare prolisso

Cristiano Malgioglio “enciclopedico”, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi lo sbertucciano. E scatta il caos. I tre giudici si sono spassosamente azzuffati nel corso del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 8 aprile 2023. Tutto ha avuto inizio mentre il paroliere si è ritrovato a dover giudicare una performance di Isobel, paragonandola a Rita Moreno. Mentre Cristiano si è dilungato (strano!), Michele e Giuseppe si sono scambiati dei risolini beffardi, prontamente captati da Maria che ha provveduto a riportare il tutto a ‘Zia Malgi” che si è imbizzarrito.

“Che succede?”, ha chiesto a Giofrè la conduttrice pavese. “Niente stavano dicendo che questo è il momento enciclopedia”, la replica del coreografo, il cui commento è stato palesemente volto a canzonare il fare prolisso di Malgioglio il quale si è sfogato: “Non sai chi è Rita Moreno? Ma come si fa? Lei ha recitato in West Side Story. Non l’hai visto?”. “Io ho visto solo quello nuovo”, ha spiegato Giofrè, riferendosi al remake del 2021 del film del 1961, vale a dire la pellicola a cui ha pensato Cristiano.

“Io ho visto tutti e due i film e qui comunque stiamo parlando di Rita Moreno. Tu mi fai arrabbiare, Maria rimproveralo”, ha tuonato Malgioglio, indispettito con Giuseppe, ma non con Bravi. La questione è stata prontamene notata dalla De Filippi: “Perché ti arrabbi solo con lui e non con Michele?”. “Perché Michele ascolta. Tu devi imparare e ascoltare”, la stilettata di Cristiano a Giofrè. Dopodiché il vulcanico giudice, che siede tra gli altri due colleghi, ha lasciato la sua postazione. “Basta non voglio stare più vicino a lui, vacci tu”, ha detto, provando a convincere Bravi a spostarsi.

A questo punto Giofrè si è alzato, ha raggiunto Malgioglio e gli ha sorriso, riportando la calma. Finita qui? No, perché a Malgioglio è tornata in mente Rita Moreno: “Alessandra (Celentano, ndr), tu la conosci vero? Se non la conosci giuro che me ne vado via”. “Sì, la conosco, tranquillo”, la risposta della prof, che ha placato Cristiano. Ma chi è Rita Moreno? Davvero è una grande artista come ha spiegato il paroleiere?

Chi è Rita Moreno

Malgioglio ha perfettamente ragione. Rita Moreno è una star hollywoodiana con una carriera stellare. Pseudonimo di Rosa Dolores Alverio Marcano, è portoricana ed è nata a Humacao l’11 dicembre 1931. Per capire la sua grandezza, basti pensare che è una dei 16 artisti ad aver conseguito il titolo “EGOT”, vale a dire la vittoria di tutti e 4 i premi più prestigiosi dello show-business (il Premio Emmy, il Grammy Award, il Premio Oscar e il Tony Award).

L’Oscar lo ha avuto nel 1962 (Miglior attrice non protagonista) per West Side Story. Per il medesimo film si è aggiudicata anche il Golden Globe (Miglior attrice non protagonista per West Side Story.