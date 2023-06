Amici, Maddalena: “Cosa fa Maria quando sbagli. Su Mattia…”

Maddalena Svevi è arrivata fino alla semifinale di Amici 22, dove per un certo periodo di tempo ha avuto una relazione amorosa con Mattia Zenzola. Di lui torna a parlare in una nuova intervista per Velvet Style. Non solo, la ballerina di Emanuel Lo svela anche dei retroscena su Maria De Filippi. Prima, però, le viene chiesto di rispondere ai gossip che la vedono protagonista insieme al vincitore di questa 22esima edizione.

Nelle scorse settimane, è uscito fuori che Maddalena ha fatto privatamente i suoi complimenti a Mattia per la sua vittoria. Ma pare che la ballerina non abbia ricevuto alcuna risposta da parte di Zenzola, per cui ieri Raimondo Todaro ha espresso bellissime parole. Qual è oggi il rapporto tra Mattia e Maddalena? La ballerina spiega che nel talent show di Canale 5 all’inizio per loro “è stato difficile andare d’accordo”. Quando poi si sono conosciuti bene tra loro è scoppiato qualcosa.

Ad Amici 22 è stata Maddalena a chiudere la relazione con Mattia e poi per entrambi è stato difficile riuscire a instaurare un’amicizia. Oggi, in quanto entrambi hanno tanti impegni da rispettare, non si vedono spesso. Ma la ballerina ci tiene a precisare che vuole molto bene a Zenzola e spera che questo sia ricambiato. “Spero di vederlo il prima possibile”, confessa Maddalena.

Per quanto riguarda Maria De Filippi, la ballerina svela che nella Scuola è stata come una mamma. Inoltre, rivela cosa faceva la conduttrice quando qualcuno di loro sbagliava all’interno della Scuola. Va ricordato che Maddalena è stata una dei protagonisti del famoso Capodanno gate nel talent e probabilmente in quel periodo la padrona di casa ha fatto capire al gruppo l’errore commesso.

“Maria è stata una mamma; era sempre presente, ogni volta in cui ne avevamo bisogno. C’era sia per le coccole sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato; in quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi, ed è stata per tutti un vero punto di riferimento”

‘Queen Mary’, come è stato possibile in questi intuire dall’altra parte dello schermo, prende seriamente la responsabilità che ha verso questi ragazzi che entrano nel talent. Pertanto, li aiuta a capire i loro errori, approfondendo le questioni sperando che loro possano migliorare.

Amici 22, Maddalena: il percorso nel talent e il futuro

Maddalena Svevi, prima di prendere parte al talent show di Maria De Filippi, ha partecipato ad altri programmi televisivi, come Pequenos Gigante di Belen Rodriguez. Ricorda che l’idea di andare in televisione la entusiasmava parecchio, in quanto si trattava di un suo grande sogno. Tra i ricordi di quel periodo, che risale a quando era solo una bambina, c’è il bellissimo rapporto instaurato con gli altri piccoli partecipanti.

La ballerina va avanti con la sua intervista ripercorrendo il momento in cui ha è entrata nella Scuola di Amici 22. Inizialmente pensava che avrebbe fatto un percorso perfetto, ma così non è stato. Infatti, la sua esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi. Oggi crede che sia andata meglio così. Di sicuro nella Casetta con gli altri suoi ex compagni non si è mai annoiata.

Per quanto riguarda il suo futuro nel mondo della danza, Maddalena è stata selezionata dal coreografo Daniel Ezralow per il suo corpo di ballo. La ballerina anticipa che sarà un tour italiano e questo le piace. Conosce il coreografo da tempo e ha assistito ai suoi spettacoli quando era piccola. Per tale motivo, non può che essere felice di aver ricevuto questa opportunità.

Allo stesso tempo, la Svevi non vuole avere troppe aspettative. “Voglio godermi il momento e vedere così cosa succede”, conclude l’ex allieva del talent di Maria De Filippi.