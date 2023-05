Amici 22, Maddalena scrive a Mattia dopo il trionfo: zero risposte

A una settimana dalla chiusura di Amici si torna a parlare dei protagonisti del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questa volta a finire al centro del gossip sono stati la ballerina Maddalena Svevi e il vincitore Mattia Zenzola. Recentemente la Svevi ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV nella quale ha colto l’occasione per parlare della sua relazione con il vincitore di Amici e accennare a quello che ha tutta l’aria di essere un tentativo di riavvicinamento.

Il tentativo di riavvicinamento di Maddalena

Come in molti ricorderanno tra i due allievi del talent di Maria De Filippi era nata una storia d’amore. La relazione tra i due però si concluse dopo poco tempo e i ballerini si lasciarono decidendo di mantenere dei buoni rapporti durante tutta la loro permanenza nella scuola di Amici. Una volta terminato il programma però sembrò che tra i due i rapporti si fossero definitivamente chiusi. Sospetto confermato dalle dichiarazioni di Maddalena in una intervista a Superguida Tv. La ballerina aveva dichiarato di aver scritto un messaggio a Mattia dopo la fine del programma per congratularsi con lui per la vittoria, ma non ha mai ricevuto una risposta.

La ragazza aveva comunque provato a giustificare il comportamento del ballerino imputando il suo silenzio a motivi di lavoro. “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria ho provato a scrivergli un messaggio e mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso. Sono molto felice per lui e gli voglio un mondo di bene”, queste le parole della Svevi per l’ex compagno Mattia Zenzola.

“Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, forse sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Io non voglio perdere i rapporti con lui perché può essere un grande amico”, ha poi aggiunto. Chissà se i due ragazzi riusciranno a risanare il loro rapporto o si diranno addio per sempre. Solo il tempo potrà sciogliere ogni dubbio.

Mattia Zenzola le dichiarazioni sul rapporto con Maddalena

Mattia Zenzola ha passato quasi due anni nella scuola di Amici. Lo scorso anno infatti, a causa di un infortunio, era stato costretto a lasciare la scuola di ballo tra le lacrime ma con la promessa di tornare l’anno seguente fatta dal suo tutor Raimondo Todaro. Il professore ha mantenuto la parola e quest’anno per il ballerino c’era un banco ad aspettarlo nella scuola di ballo più seguita e famosa d’Italia. Nel corso di tutti questi mesi Mattia ha avuto la possibilità di stringere bellissimi rapporti con diversi colleghi, in primis con Christian Stefanelli. Poi è stata la volta del flirt con Maddalena Svevi, che però è durato davvero pochissimo.

In molti si stanno chiedendo se attualmente il cuore del ballerino di Amici sia impegnato. Mattia Zenzola, nel corso di un’intervista al magazine Chi ha risposto sciogliendo tutti i dubbi sull’argomento: “Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più.” E poi sul suo legame con la ballerina Maddalena Svevi ha dichiarato: “Mi sono lasciato andare e ho avuto amicizie diverse. Alcune sono state più intense e altre meno.”