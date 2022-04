Amici, Luigi Strangis e il diabete: “Per stare bene porta un apparecchio”

Luigi Strangis è uno dei protagonisti di Amici 2022. Il cantante, 21 anni, ha attirato fin da subito l’attenzione nella Scuola di Maria De Filippi per il suo talento e la sua tenacia. Al settimanale Di Più hanno parlato i genitori del ragazzo, Emanuela e Laura, che hanno fatto delle rivelazioni importanti sulla malattia del ragazzo. Dal 2016, infatti, l’allievo deve fare quotidianamente i conti con il diabete.

Luigi di Amici 21 e i suoi famigliari hanno scoperto in tempo la patologia di Strangis. Nel 2016 il cantante continuava a dimagrire nonostante mangiasse tanto. Questo è bastato a spingere i genitori del musicista, all’epoca neppure maggiorenne, a fare dei controlli approfonditi.

Dopo aver appurato la diagnosi di diabete Luigi ha iniziato a curarsi con costanza. A tal proposito la madre di Strangis ha spiegato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno”

Anche durante le sue giornate ad Amici quel macchinario lo tiene sotto controllo, lo fa vivere serenamente e lascia tranquilli pure i genitori che seguono Luigi Strangis da casa. I suoi parenti sono contenti del fatto che il ragazzo abbia parlato del diabete in televisione mandando così un messaggio importante, ovvero che pure un diabetico può condurre una vita normale.

In alcune puntate del daytime Luigi ha confidato a Maria De Filippi che a causa della sua sindrome è costretto a tenere a bada le sue emozioni. In passato Strangis è stato accusato di menefreghismo ma in realtà il giovane deve solo monitorare rabbia e altre fonti di stress per non aggravare la situazione.

L’infanzia di Luigi di Amici 2022

La madre di Luigi Strangis ha rivelato che l’allievo di Amici ha iniziato a fare musica da bambino. A sei anni ha ricevuto la sua prima chitarra. Una passione che non è mai scemata, tanto che dopo si è diplomato al liceo musicale. La famiglia di Luigi spera ora che questa passione possa diventare una vera e propria professione.

La madre e il padre di Magistris hanno però precisato che il mondo dello spettacolo fa loro paura per le insidie che può nascondere. Per questo la coppia spera di vedere il figlio semplicemente felice e ben sistemato, al di là del lavoro che svolgerà tra qualche anno.