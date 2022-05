Amici, LDA e Rudy Zerbi: così si ignorano beatamente, retroscena e gossip

LDA, al secolo Luca D’Alessio, ha concluso il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi poco più di una settimana fa. Nonostante non sia riuscito a raggiungere la finale, il figlio d’arte si è tolto parecchie soddisfazioni nel programma e pure fuori dalla trasmissione, dove ha allargato vistosamente la platea dei suoi fan. Intanto c’è molta attesa per l’uscita del suo primo album, che verrà pubblicato il 13 maggio. Tutto bene quel che finisce bene? Forse…

Nelle scorse ore è emerso che il giovane cantante e il suo insegnate Rudy Zerbi si ignorano beatamente su Instagram. Non è chiaro se non si siano mai seguiti oppure se abbiano smesso di farlo di recente. Fatto sta che in questo momento Rudy non “segue” l’artista e questo ricambia con la medesima moneta. Curioso inoltre che il figlio di Gigi D’Alessio segua Lorella Cuccarini., che all’interno della scuola era sua “rivale”.

Come è noto al pubblico di Canale Cinque che segue le vicende della scuola di canto e danza, in questi mesi prof Zerbi ha accompagnato Luca passo dopo passo nel suo cammino di crescita musicale. Dunque? Che cosa è successo? Può darsi che sia il coach sia il figlio di Gigi semplicemente non diano troppo peso ai loro contatti Instagram oppure potrebbe essere accaduto qualcosa dopo l’eliminazione di LDA dal talent. I più maliziosi sostengono infatti che tra i due ci sarebbe stato uno screzio. Da qui il “gelo” social.

Opportuno rimarcare che per ora si tratta di ipotesi che non hanno trovato né smentita né conferma da parte dei diretti interessati che se ne stanno trincerati dietro al silenzio.

LDA dopo aver dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi: “Sono più maturo”

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone”, ha dichiarato LDA dopo essere stato costretto a lasciare il programma timonato da Maria De Filippi.

E ancora: “Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”. Quindi ha voluto dare un consiglio ai futuri allievi della scuola, invitandoli a non pensare mai a ciò che c’è “fuori”.

“C’è stato poi un punto in cui mi sono spento. Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima”, ha concluso il giovane artista. Nessuna menzione per il suo coach Rudy Zerbi.