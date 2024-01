Amici, la verità su Mew e Matthew: “Fuga senza avvisare nessuno”

Nuovo retroscena bomba su Mew e Matthew: a quanto pare, la loro sarebbe stata una vera e propria fuga d’amore, fatta senza avvisare o salutare nessuno della produzione di Amici. Ma, si procedi con ordine. Da giorni ormai, non fa altro che aumentare la curiosità riguardo il mistero creatosi intorno ai due cantanti. Solitamente, quando un allievo decide di lasciare spontaneamente la scuola, il programma tende a spiegare le ragioni dietro questa decisione, oltre a mostrare il momento del saluto con i suoi compagni. Ebbene, nulla di tutto questo è successo con Mew e Matthew: Maria De Filippi ha semplicemente dichiarato che i due hanno scelto di abbandonare per motivi personali, senza dare ulteriori dettagli. Al contempo, la coppia è completamente sparita dai radar, aldilà di alcuni like sospetti sui rispettivi profili social.

Per questo, sono molte le teorie nate riguardo le vere ragioni dietro il loro addio al programma. Inizialmente, in tanti hanno pensato che Matthew avesse deciso di abbandonare a causa degli scarsi risultati ottenuti nell’ultimo periodo, seguito a ruota da Mew che avrebbe scelto di stare accanto al fidanzato. Tuttavia, questa versione è stata poi smentita dalla stessa ex allieva di Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha infatti messo mi piace su Twitter ad alcuni post facendo intendere che, in realtà, sarebbe stato Matthew a seguirla e non il contrario. Stando ad alcune indiscrezioni, la cantante non si trovava bene nel contesto televisivo e, a seguito di alcuni attacchi d’ansia, avrebbe preso la decisione di lasciare la trasmissione. Dunque, qual è la verità?

Poche ore fa, Fanpage ha svelato di aver appreso da fonti qualificate che, in realtà, sarebbe stata Mew a fare una scelta d’amore e ad uscire insieme al ragazzo. A quanto pare, dopo essere arrivato terzultimo in classifica nell’ultima prova di abilità, Matthew avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il programma. Una scelta presa in fretta e in furia, alla quale Mew si sarebbe accodata per stargli vicino. I due non avrebbero avvisato gli addetti ai lavori, andando via con mezzi propri e senza salutare nessuno.

Una vera e propria fuga, che avrebbe impedito agli autori di far ragionare i ragazzi o, per lo meno, di salutarli per l’ultima volta. Dunque, nessun tentativo sarebbe servito per fermare in particolar modo Mew che, secondo i professori e anche la stessa Maria De Filippi, avrebbe avuto tutte le carte in regola non solo per andare al serale, ma per arrivare addirittura in finale.

Il silenzio dei due ragazzi pare continuare anche dopo la loro uscita: da allora, infatti, non avrebbero contattato in nessun modo la produzione di Amici per parlare dell’accaduto o per cercare di rientrare nel talent show. A questo punto, non resta che attendere la versione dei diretti interessati per scoprire se confermeranno o smentiranno quanto riportato da Fanpage.