Amici, la finale: il vincitore, gli altri premi e i momenti di tensione

Nella puntata finale di Amici 2025 ritroviamo finalmente quell’emozione che si era un po’ persa nel tempo. I professori si sono fatti finalmente da parte e si è dato spazio esclusivamente ai cinque finalisti. Tra i complimenti dei giornalisti e gli orgogliosi sguardi dei professori, i ragazzi si sono dati battaglia a suon di piroette e acuti. Anche la padrona di casa, Maria De Filippi, non ha avuto paura di dire la sua e di mostrare le sue preferenze. Il ritmo serrato delle esibizioni ha mantenuto l’attenzione del pubblico alta. Anche se c’è chi, come Amadeus, non ha nascosto che avrebbe voluto tanto seguire la partite di calcio di Serie A.

Dopo la prima eliminazione del ballerino Francesco Fasano e successivamente della cantante Antonia Nocca, abbiamo assistito anche all’eliminazione della ballerina Alessia Pecchia. Quest’ultima, così come Francesco, ha ricevuto la proposta più ambita: quella di lavorare nel cast dei ballerini di Amici nella prossima edizione. La finalissima tutta al maschile ha quindi visto la contrapposizione tra il cantante TrigNo e il ballerino Daniele. I due si sono esibiti senza timore anche se non è stato facile domare l’emozione. Alla fine ha avuto la meglio Daniele. Il vincitore si porta a casa l’onore, la coppa e un premio in denaro di 150mila euro in gettoni d’oro.

Amici 2025, il vincitore e i momenti memorabili della finale

Prima di premiare il vincitore della finale di Amici 2025 è intervenuta la vincitrice dello scorso anno: Sarah Toscano. Poi Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandra Celentano di chiudere il televoto. A quel punto è arrivata la notizia del vincitore e la consegna delle coppe. La finale di Amici di questa edizione ha dimostrato come, alle volte, non basta il talento per primeggiare. Infatti sono già numerose le critiche sulla vittoria di Daniele, ritenuto un po’ troppo rigido e meno empatico rispetto a Francesco oppure ad Alessia.

Certo è che, a parte le tifoserie varie, assistere ad una serata intera di esibizioni ha fatto piacere a tutti. Nelle precedenti puntate le continue interruzioni dovute ai battibecchi tra i professori hanno portato spesso il pubblico a cambiare persino canale. Mentre invece questa sera l’andamento della trasmissione ha reso gradevole la visione di tutta la serata.

Gli unici momenti di tensione sono stati quando Maria De Filippi ha mal sopportato l’intromissione dell’argomento calcistico. Le partite di calcio della Serie A hanno infatti tenuto banco in alcuni momenti della serata. Fino a quando la padrona di casa ha, evidentemente, chiesto di chiudere il discorso. Per il resto le gioie e le soddisfazioni hanno, di gran lunga, superato le lacrime dovute alle eliminazioni.

Amici 2025: ecco gli altri premi della serata

Oltre alla vittoria finale ci sono stati altri premi assegnati ai ragazzi. Uno di questi è stato il premio della critica consegnato da Stephane Jarny ad Antonia. Il premio delle radio, che è relativo solo ai cantanti, è stato invece assegnato a TrigNo. Il premio unicità offerto da Oreo, dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro, è stato consegnato da Giulia Stabile ad Antonia. Il premio keep dreaming di Marilú, consegnato da Isobel Kinnear, dal valore di 7mila euro in gettoni d’oro è andato a tutti e cinque.