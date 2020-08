Amici, Javier e l’ex Solveig: l’ultimo video e la storia d’amore del ballerino

Dopo la vittoria come ballerino ad Amici di Maria De Filippi Javier Rojas non ha voluto continuare la sua frequentazione con Talisa Ravagnani anche per via della quarantena che li ha tenuti distanti e in un certo modo ha affievolito il sentimento che li aveva legati durante la permanenza nel talent show di Canale 5. Ricordiamo che proprio nella Casetta Javier aveva discusso con Giulia Molino e Gaia Gozzi per il suo atteggiamento ambiguo nei confronti della sua collega ballerina perché le cantanti avevano capito che volesse tenere il piede in due scarpe: Giulia e Gaia lo accusarono di non essere chiaro né con Talisa né con l’ex Solveig, senza immaginare che il cuore del loro amico sarebbe stato colpito da un’altra ragazza, Victoria Bollini.

Javier Rojas e Solveig, l’ultimo video del ballerino di Amici di Maria De Filippi

L’ultima foto con Victoria risale a cinque giorni fa e i due sembrano andare ancora d’amore e d’accordo, com’era del resto ovvio aspettarsi, visto che i filmati di qualche tempo fa parlavano chiarissimo. L’interesse sulla vita privata di Javier continua ad essere sempre molto alto, ed è per questo che non potevamo farvi notare non tanto la foto più recente con la sua Vicky quanto un video che all’apparenza potrebbe non dirvi nulla: nel filmato infatti si nota solo Javier ballare e dare ancora una volta dimostrazione della sua bravura (che è l’unica cosa che ha sempre messo tutti d’accordo durante Amici di Maria De Filippi).

Amici, Javier e Solveig: il rapporto oggi e l’amore con Victoria Bollini

Cos’altro avreste dovuto notare? Guardate tra i tag e troverete proprio quello a Solveig: nonostante la fine della storia d’amore con la ragazza Javier continua a sentircisi, a quanto pare, dimostrando che le esigenze che aveva mentre era ad Amici (quando cioè voleva chiamarla per sapere come stesse) continuano ad essere le medesime. Nessuno sta dicendo che Javier voglia tornare assieme a Sol – ci mancherebbe altro – ma potevamo mai non segnalarvi che nonostante la fine della relazione i due in realtà continuano ad essere in buoni rapporti? D’altronde lei, ora fidanzata con un altro ragazzo, è una fotografa e videomaker, quindi un contatto anche utile, diciamo così. Meglio questa situazione comunque che storie che finiscono male e continuano peggio.