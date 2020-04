Amici, Javier e Nicolai si conoscevano già: cosa non quadra, cosa succede

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii si conoscevano già prima di Amici: i like sospetti

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii non si sono mai sopportati ad Amici 19. Sfidiamo chiunque a dire il contrario. Certo, alla fine del talent show di Canale 5 i due hanno messo da parte i dissapori sorti prima e durante il Serale ma un conto è parlare di pacifica convivenza – perché solo questo poteva essere dopo tanti litigi – un conto è parlare di amicizia vera. Adesso le cose sono un bel po’ cambiate, e il Vicolo delle News tra l’altro ha fatto notare a tutti uno scambio di like molto sospetto con tanto di commenti positivi, il tutto risalente a 9 ottobre 2019.

Nicolai e Javier post sospetti, cos’è successo a ottobre 2019

Il post a cui il Vicolo ha fatto riferimento è quello che segue, e si vede Javier scrivergli “Rico bro” e Nicolai rispondere con “Brother asere que bola?”. Insomma non un rapporto di inimicizia e tanto sostegno tra “fratelli” (termine a cui non diamo molto peso, in realtà, perché ormai ha perso tutto il suo valore nello slang e nei saluti dal vivo e online); emerge chiaramente dunque che i due già si conoscessero prima della trasmissione e che i loro rapporti non fossero di certo quelli che poi abbiamo visto.

Nicolai e Javier, cosa non quadra e cosa non convince: esplode la polemica su Twitter

Su Twitter la polemica non poteva che esplodere, e non senza motivo: siamo stati abituati a vedere Nicolai e Javier attaccarsi di continuo, e scoprire che si conoscessero ha fatto pensare a più di una persona che i due abbiano finto la loro rivalità; che ci fosse insomma alla base un copione da seguire. Questa però è un’accusa infondata: già si sapeva infatti che i due si conoscevano, e comunque il fatto di essersi scambiati dei like e dei commenti non significa che si fossero effettivamente incontrati. Inoltre bisogna considerare che nella scuola i due si sono sempre scontrati in varie esibizioni, e che quindi la rivalità potrebbe aver creato quell’astio e quel rancore che magari prima di Amici non c’era. Ciò che ci sorprende più che altro è il cambiamento repentino dei rapporti dopo Amici.

Javier e Nicolai insieme in quarantena e montepremi diviso: i due ballerini amici come non li abbiamo mai visti

Javier e Nicolai se ne sono dette di ogni: addirittura Javier ha minacciato di andarsene dopo aver accusato la giuria nella famosa puntata che ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi. Nicolai da parte sua si è sempre mostrato scontroso con i ragazzi, al punto da chiedere di dormire e mangiare da solo in Casetta. La produzione ha mandato davvero tanto materiale di questo tipo in onda, e nessuno avrebbe mai immaginato che i due sarebbero andati persino a convivere per la quarantena e che Javier avrebbe diviso il montepremi con l’avversario. Tutte scelte che fanno onore a entrambi, perché significa che sono in grado di cancellare il passato e andare avanti, ma è ovvio che il Web vedendo tutti questi cambiamenti repentini, e trovandosi davanti questi like del 2019, sia impazzito. Staremo a vedere se in qualche modo i due risponderanno alle polemiche e soprattutto cosa diranno.