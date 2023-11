Amici, Holy Francisco: “Zerbi mitomane”. La reazione di Rudy

Tira davvero una brutta aria tra Holy Francisco e Rudy Zerbi. Come mostrato nel daytime di Amici andato in onda oggi, lunedì 27 novembre, il coach ha voluto convocare in studio il giovane cantante. Il motivo? Parlare delle ultime dichiarazioni fatte da Holy nei confronti dello stesso Zerbi. Il concorrente di Amici, in un fuorionda, ha infatti definito il coach usando la parola “mitomane”. S è trattato di un atteggiamento molto grave e non è la prima volta che l’allievo viene smascherato da Rudy Zerbi. Per questo motivo, oggi il docente ha deciso di parlargli per dargli la possibilità di chiarire il gesto e approfondirne le motivazioni.

Rudi Zerbi ha chiesto spiegazioni a Holy Francisco

“Per me Rudy è un mitomane”: queste le parole pronunciate da Holy Francesco e oggetto del colloquio che oggi il cantante ha avuto con Rudy Zerbi. Come anticipato, il coach ha voluto approfondire le motivazioni di questa pesante affermazione, chiedendo al giovane allievo di chiarire quale fosse secondo lui il significato di quella parola. Una domanda che ha messo, e non poco, il cantante in difficoltà tanto è che non ha saputo dare una vera e propria risposta: “Quando una persona, presa dal consenso che ha, si … Non mi viene in mente la parola”, ha detto l’allievo.

A quel punto Rudy, evidentemente infastidito dalla situazione, ha esordito sottolineando l’importanza di conoscere il significato delle parole, soprattutto per una persona che ha come progetto futuro quello di fare l’autore: “È incredibile, uno che vuole fare l’autore, che vuole scrivere, la prima cosa che dovrebbe fare nella vita è conoscere le parole, il significato delle parole. Mitomane non significa assolutamente quello che peraltro non sei riuscito a spiegare. Pensa che ricchezza di vocabolario hai…”

Quindi Zerbi, vocabolario alla mano, ha spiegato a Holy quale sia il reale significato della parola mitomane: “Significa: persona affetta da mitomania, portata cioè alla fabulazione, a dare realtà alle creazioni della sua immaginazione spesso vivendo in una realtà fittizia e cercando di imporre anche ad altri, come vere, situazioni inventate. Allora, mi sono inventato io che nella quarta, nona e decima puntata sei arrivato ultimo? Che sei arrivato penultimo nella terza e nell’ottava puntata? Quindi, il ‘mitomane’ sta continuando a dire che in virtù dei tuoi “grandi risultati” secondo me non dovresti stare qua.”

A quel punto il coach ha concluso il discorso dimostrando di parlare “di fatti” e sottolineando, con tanto di prove, tutti i disastrosi posizionamenti in classifica dell’allievo.

La risposta di Holy e la reazione di Rudi Zerbi

Parole molto dure e che hanno trovato nel giovane cantante una parziale conferma. L’allievo però, dopo poco, ha iniziato a lamentarsi per il trattamento che sta ricevendo proprio da Zerbi: “Tu mi stai portando dei fatti che sono veri e dei quali sono cosciente, però voglio dirti bene quello che penso. Voi siete professori e siete qui in qualità di educatori. Io mi trovo te che, togliendo la puntata, mi chiami il pomeriggio per portarmi qua con cinque sgabelli.”

A quel punto il coach non ci ha più visto e ha interrotto Holy, senza dargli la possibilità di finire il suo discorso: “Smettila di fare la vittima per raccogliere consensi, non sto facendo nulla che non sia fuori dal mio ruolo di professore. Mi hai dato del mitomane che è molto grave”. A quel punto Rudy Zerbi, non avendo più nulla da dire, si è alzato e ha abbandonato lo studio.

Le parole di Anna Pettinelli

A quel punto, è stata la volta della coach di Holy Francisco, Anna Pettinelli, che si è detta delusa dal rendimento dell’allievo. L’insegnante ha quindi voluto esprimere il suo parere davanti al giovane cantante, sottolineando ancora una volta la gravità delle affermazioni fatte sul conto del collega e, visti gli scarsi risultati che Holy sta ottenendo nella scuola, dargli anche una sorta di ultimatum: qualora il cantante arrivasse ultimo anche nel corso della prossima puntata, lei sarebbe costretta a eliminarlo.

“La mia decisione è quella di farti esibire la prossima settimana con quello che tu desideri e quello che mi aspetto è che tu non sia ultimo. Nel caso in cui lo fossi io purtroppo ti devo salutare”, sono state le parole della coach.

Ce la farà Holy Francisco a incontrare le aspettative della Pettinelli e rimanere nella scuola di Amici? Per saperlo occorre aspettare la prossima puntata del talent show.

Le reazioni social

Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte dei fans del programma, che nelle ultime ore hanno voluto esprimere la loro opinione commentando i video del colloquio che Holy Francisco ha avuto con i due coach.

Relativamente alla dura affermazione di Holy nei confronti di Zerbi, sono stati in tanti a scagliarsi contro il cantante e giudicare sbagliata e fuori luogo quella sua asserzione. C’è stato però anche chi ha sottolineato come, a differenza di questa volta, i coach non si siano fatti tanti scrupoli a togliere la maglia a Holden: “Allora ritirano la maglia a Holden per disciplina e non la ritirano a questo maleducato?”, ha scritto un utente. Rudy Zerbi ha infatti deciso di sospendere la maglia a Holden come provvedimento disciplinare in quanto responsabile del disordine e della sporcizia trovata nella casetta (qui i dettagli).

Insomma, un appunto che è stato condiviso da molti, che però hanno anche sottolineato come anche Holy Francisco abbia ricevuto un provvedimento disciplinare dalla sua coach: essere eliminato se anche la prossima puntata arriverà ultimo in classifica. Un provvedimento che però in tanti considerano inutile, in quanto è quasi certo che il giovane cantante la prossima settimana non arriverà ultimo e potrà continuare la sua esperienza nel talent show: “Magicamente domenica non arriverà mai ultimo”, ha scritto qualcuno, e ancora “Prossima settimana sarà penultimo casualmente”.

Infine, alcuni hanno sottolineato come questo non sia un vero e proprio provvedimento disciplinare, ma un modo per la Pettinelli di sottolineare il pessimo rendimento di Holy all’interno del talent. Osservazione che nulla ha a che vedere con l’affermazione nei confronti di Zerbi: “Questo non è un provvedimento, questo è perché la Pettinelli si sta rendendo conto di quanto sia ridicolo”, ha scritto un utente.