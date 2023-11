Amici anticipazioni: due eliminati, lutto per Matthew, Holden punito

Nuova registrazione, nuove dinamiche. Amici di Maria De Filippi ha visto un nuovo capitolo nella giornata di giovedì 23 novembre, data in cui sono state realizzate le riprese della puntata che andrà in onda domenica 26 novembre. Di seguito tutte le anticipazioni , fornite da Amici News, di quel che è accaduto.

Amici, gli ospiti di domenica 26 novembre

Ecco i volti noti che sono sbarcati in studio:

Gaia Gozzi che ha cantato Tokyo

Luigi Strangis che ha cantato il nuovo singolo Fottuta libertà, in uscita da venerdì 24 novembre

Giovannino, ‘l’antagonista’ di Sabrina Ferilli a Tu si que vales

Ospiti giudici:

Garrison (sfida di Chiara)

Orietta Berti e Stash (gara canto)

Rebecca Bianchi (gara ballo)

Nancy Berti (sfida di Nicholas)

Marcello Sacchetta (gara di improvvisazione di ballo)

Inizio puntata inedito

L’avvio della registrazione, e quindi l’inizio della puntata, è stato inedito. In studio non sono stati presenti Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy, Sarah. Tutti questi alunni si sono ritrovati in sala relax. Motivo? Nel corso della settimana ai ballerini e cantanti è stato richiesto di fare una “gara” dove i giudici sarebbero stati loro medesimi.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno domandato alla produzione di spedire in sfida chi sarebbe giunto ultimo e penultimo. La richiesta è stata accettata. Ma è stato deciso che sarebbero stati i professori a scegliere se mandare o meno in sfida il proprio allievo.

Come è andata? Chiara è finita in sfida e ha perso. Al suo posto è entrata Lucia che ora è un’allieva di Emanuel Lo. Anche Stella ha dovuto affrontare la sfida e pure lei ha perso. Al suo posto ecco Martina che adesso è un’alunna di Anna Pettinelli.

Todaro ha detto sì alla sfida che ha visto protagonista Nicholas. A giudicare c’è stata Nancy Berti. Esito? Sfida messa in ghiacchio. La prossima settimana ci sarà una nuova sfida, su una comparata e solo allora si scoprirà la decisione della Berti su Nicholas e Michele.

Niente sfida per Kumo. Emanuel Lo ha espresso soddisfazione per il percorso fatto fino ad ora dal giovane. Anche Holy e Sarah sono stati salvati dai loro prof.

Amici 23 gara canto 26 novembre: classifica

Come è andata la gara di canto

Mew ha intonato Ovunque Sarai di Irama. Orietta Berti le ha dato 10 e le ha fatto le congratulazioni

Lil Jolie

Petit e Hayle: Petit ha intonato Abbracciame. Rudy gli ha poi chiesto di cantare il suo inedito Che fai. Hayle ha intonato Changes del rapper XXXTentacion

Mida e Holden: Holden ha intonato Hello di Adele. Si è inceppato per un momento, ma poi si è ripreso. Mida invece ha intonato un brano di Jovanotti con barre scritte da lui.

Sarah

Holy Francisco ha intonato Flavio di Gazzelle. Ha però rivisitato il testo e inserito una “frecciatina” a Rudy Zerbi dopo quanto avvenuto in settimana.

Matthew assente per motivi familiari. Il giovane ha dovuto affrontare un grave lutto, nelle scorse ore è venuta a mancare la sua amata nonna

La classifica della gara ballo

Dustin ha ballato con Isobel

Kumo e Sofia: Kumo ha ballato con Giulia

Marisol

Giovanni

Gaia

Simone ha riavuto la maglia.

Gara improvvisazione ballo: giudice Marcello Sacchetta

Poco dopo c’è una gara di improvvisazione giudicata da Marcello Sacchetta sul tema relativo a costrizione e libertà. A sfidarsi sono state:

Lucia

Gaia

Marisol ha danzato sulle note di Fuori di testa dei Maneskin

Gaia ha trionfato e vinto una borsa di studia a Chiacago. Todaro le ha riconsegnato la maglia.

Amici 23 provvedimento disciplinare per Holden

Gli insegnanti hanno fatto la voce grossa con alcuni allievi, poco attenti all’ordine e alla pulizia della Casetta. Prima c’è stata una ramanzina generale. Poi sono stati fatti alcuni nomi: Holden, Mida e Hayle. Per Holden è giunto un provvedimento disciplinare: gli è stata sospesa la maglia. Zerbi è stato irremovibile. Lorella Cuccarini si è riservata invece di parlare con Mida a fine puntata.

Compiti assegnati dai prof: come sono andati gli alunni?

Nicholas ha svolto quanto gli assegnatogli dalla Celentano che lo vuole maggiormente sensuale e non volgare. Emanuel Lo ha sostenuto che se non avesse il fisico che ha non sarebbe nemmeno entrato nel programma. Per la Celentano, Nicholas ha raggiunto quel che lei sperava. Dunque, bocciato.

Kumo ha fatto il compito assegnato da Raimondo Todaro danzando con Elena d’Amario e superando la prova. Il prof ha sostenuto che era troppo rigido e doveva essere più sciolto.

Prove sponsor, vincitori

Oreo: ha trionfato Petit. Il premio consisteva in una serata cinema che ha trascorso con Marisol

Marlú (per sapere cosa ha vinto bisognerà guardare il daytime)

Gossip ad Amici