Amici, Celentano spietata: lacrime e sfida. Pettinelli annienta Stella

Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi non finisce mai di stupire. Questa volta, la storica insegnante genera una situazione decisamente complicata per gli allievi. Non solo, a creare tensioni ci pensa successivamente Anna Pettinelli, la quale si confronta con Stella, demolendola e dandole una brutta notizia. Iniziando dalla Celentano, riunisce nello studio vuoto tutti i ballerini. Qui chiede a ognuno di loro di esibirsi: a dare un giudizio saranno loro stessi.

Tutti loro dovranno dare un voto ai loro compagni, dopo ogni esibizione. Dopo che i ballerini si sono esibiti, Celentano chiede a tutti di tornare in sala relax e annuncia che chiederà alla produzione di mandare in sfida chi arriverà in ultima posizione. Qui viene svelata la classifica che loro stessi hanno creato con i voti dati ai compagni:

Dustin 6,85 Sofia 6,85 Marisol 6,42 Gaia 5,85 Giovanni 5,85 Kumo 5,57 Nicholas 5,57 Chiara 5,42

“Sono tornato a posto, non ti dico afflitto, sapendo che sul 100% è andata bene 60%, dal punto di vista tecnico, musicale”, dichiara Kumo, che non ha ricevuto voti altissimi dai suoi compagni. Quando viene svelata l’ultima posizione, Nicholas si sente in colpa, in quanto proprio lui ha dato a Chiara un 4.

“Ho differenziato, pensavo che utilizzassimo tutti dal 4 al 7. Se avessi dato a tutti 6 e 7 non avrei rispettato i miei gusti”, afferma dispiaciuto il ballerino di Raimondo Todaro. Chiara con maturità non se la prende con i suoi compagni, ma con la situazione in sé e scoppia a piangere: “Sto solo pensando alla sfida. Così no, è brutto. Non me la prendo neanche con voi, posso capire che sono pensieri vostri”.

Nicholas, però, continua a sentirsi in colpa e Giovanni cerca di fargli capire che sarebbe potuto capitare a chiunque di loro. Ora non resta che attendere per scoprire se la produzione deciderà di accettare la proposta di Alessandra Celentano.

Amici 23: Anna Pettinelli distrugge Stella

Anna Pettinelli chiede a Stella un confronto, nella sala prove. Qui la fa esibire sul brano con cui è arrivata ultima in classifica la scorsa puntata, Duemila volte di Mara Sattei. L’esibizione conferma il pensiero della professoressa, che solo ieri ha accolto nella sua squadra Matthew. Ebbene Anna annuncia alla sua allieva che la situazione per lei si sta mettendo male e le dà una triste notizia:

“Stella tu stai nei guai. Hai cantato bene, ma il problema enorme è che non basta cantare bene, se non trovi un’idea. Tu un’idea non ce l’hai mai avuta e sei trasparente. Sei talmente trasparente che non ti fanno neanche i complimenti per come hai cantato. Questa è una cosa seria. Io ho serissimi dubbi su di te. Dopo mesi, in cui tutti si sono distinti in una maniera o in un’altra, tu no. Perché? Se trovo qualcuno che ha in questo momento una potenzialità non ci penso. Te lo dico con onestà e con il cuore”

La notizia spiazza Stella, la quale aveva già ricevuto un duro rimprovero dalla sua insegnante. La giovane cantante fa notare che sono parole forti quelle usate da Pettinelli, che non si scompone, anzi conferma. Stella, però, non si ferma e non capisce perché Anna sia arrivata a questa conclusione:

“Io fuori da qua mi sono sempre distinta. A me piace la black music, qua vengo ridotta a tanta tecnica e al bel canto. Ed è una cosa che non mi è mai successa. Non sono mai stata quella elogiata per la tecnica. Non posso andare via sapendo di non aver dimostrato tutto”

Ma Stella non convince affatto la sua insegnante. Pettinelli le fa notare altri dettagli, alzando anche il tono della voce:

“Gli altri ti mangiano, ti distruggono. Sono chiara il mio pensiero su di te è formato. In questi mesi non ti ho mai vista prendere la vita a morsi. Per onestà non posso non dirtelo, sei nei guai!”

Stella torna in Casetta piangendo e i suoi compagni tentano di rassicurarla. Intanto, però, Marisol e Sarah commentano in cucina l’accaduto. Le due ragazze non sanno cosa dire a Stella, che sembra non ascoltare nessuno. Ed ecco che, mentre chiacchierano sulla questione, ammettono entrambe di essere d’accordo con il pensiero di Anna Pettinelli.